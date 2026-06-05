Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polski partner Ubera i Bolta chce podbić Europę. Wkrótce wchodzi na nowy rynek
Eternis, największy partner dla aplikacji dostaw w Polsce, szykuje się do ekspansji na rynki zagraniczne. Firma jest obecna w Rumunii, a za chwilę otworzy kolejny rynek. – Naszym celem za dwa-trzy lata jest zostać niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Kamil Leszczyński, prezes Eternis.
05.06.2026, 04:30
Kamil Leszczyński, prezes firmy Eternis wciąż ulepsza swoją aplikację, w którą inwestuje nakłady rzędu kilkunastu milionów złotych rocznie. Fot. materiały prasowe Eternis
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób działa model biznesowy partnerów aplikacji takich jak Uber, Bolt czy Glovo.
- Dlaczego Rumunia została wybrana jako pierwszy zagraniczny kierunek ekspansji Eternisa.
- Jakie ambicje międzynarodowe ma spółka i w których krajach chce być obecna.