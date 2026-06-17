Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polski startup dostał miliony euro z UE. Jego technologia może zmienić przyszłość 5G i 6G
Warszawska spółka Microamp otrzymała 6,5 mln euro finansowania oraz strategiczne wsparcie z programu EIC Accelerator. Pieniądze mają przyspieszyć rozwój technologii, która zmienia telekomunikację. A to dopiero początek ofensywy.
17.06.2026, 12:47
Założyciele firmy Microamp: Dawid Kuchta (CEO) i Marcin Góralczyk (CTO). Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego 6,5 mln euro z programu EIC Accelerator może stać się dla Microamp punktem zwrotnym w walce o rynek łączności nowej generacji.
- Jak polski startup chce wykorzystać technologię mmWave do budowy szybkich, elastycznych i bardziej niezależnych sieci 5G oraz 6G.
- W jaki sposób Microamp łączy ambicje przemysłowe, obronne i międzynarodowe z hasłem europejskiej suwerenności technologicznej.