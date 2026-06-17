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Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia

Polski startup dostał miliony euro z UE. Jego technologia może zmienić przyszłość 5G i 6G

Warszawska spółka Microamp otrzymała 6,5 mln euro finansowania oraz strategiczne wsparcie z programu EIC Accelerator. Pieniądze mają przyspieszyć rozwój technologii, która zmienia telekomunikację. A to dopiero początek ofensywy.

Cezary Szczepański - autor artykułu - profil
17.06.2026, 12:47
Założyciele firmy Microamp: Dawid Kuchta (CEO) i Marcin Góralczyk (CTO)
Założyciele firmy Microamp: Dawid Kuchta (CEO) i Marcin Góralczyk (CTO). Fot. mat. prasowe

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Dlaczego 6,5 mln euro z programu EIC Accelerator może stać się dla Microamp punktem zwrotnym w walce o rynek łączności nowej generacji.
  2. Jak polski startup chce wykorzystać technologię mmWave do budowy szybkich, elastycznych i bardziej niezależnych sieci 5G oraz 6G.
  3. W jaki sposób Microamp łączy ambicje przemysłowe, obronne i międzynarodowe z hasłem europejskiej suwerenności technologicznej.
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Warszawska spółka Microamp otrzymała 6,5 mln euro finansowania oraz strategiczne wsparcie z programu EIC Accelerator. To jedna z najważniejszych instytucji wspierających rozwój nowych technologii w Unii Europejskiej. Środki mają przyspieszyć rozwój bezprzewodowej platformy Any-G mmWave AI-RAN, przeznaczonej dla sieci 5G, przyszłych wdrożeń 6G oraz zastosowań przemysłowych wymagających bardzo wysokiej przepustowości i niskich opóźnień.

Finansowanie obejmuje 2,5 mln euro grantu EIC oraz 4 mln euro inwestycji kapitałowej z Funduszu EIC.

– Dzięki środkom chcemy rozwinąć i wyskalować na cały świat naszą bezprzewodową platformę Microamp Any-G. Chcemy stać się europejskim liderem łączności krytycznej – mówi w rozmowie z XYZ Dawid Kuchta, współzałożyciel i CEO Microamp.

Pozyskane środki to dopiero początek większej ofensywy Microamp. Startup pracuje nad większą rundą finansową i zamierza postawić na rozwój nowych technologii telekomunikacyjnych.

Platforma Any-G ma ułatwić przejście z 5G do 6G

Jak zapewnia Dawid Kuchta, dołączenie do programu i finansowanie to kolejny kamień milowy dla Microamp i silne potwierdzenie wartości prac, jakie Microamp prowadzi nad systemami 5G mmWave.

Technologia Microamp polega na budowie bardzo szybkiej, elastycznej sieci bezprzewodowej, która działa w paśmie mmWave, czyli na bardzo wysokich częstotliwościach. Dzięki temu może przesyłać duże ilości danych z bardzo małymi opóźnieniami. Jest to istotne w tych obszarach, w6+523, których zwykłe sieci mogą być zbyt wolne albo zbyt mało przewidywalne. Przykładowo, w przemyśle, portach, logistyce, transporcie, wydarzeniach masowych, mediach czy zastosowaniach wojskowych.

Najprościej mówiąc, Microamp chce stworzyć sieć, którą można łatwo dostosowywać do różnych zadań bez wymiany całej infrastruktury.

– Pasmo mmWave staje się fundamentem rewolucji AI. Natywnie inteligentne sieci zapewnią Europie nową erę suwerenności cyfrowej. Bez silnych, europejskich rozwiązań bezprzewodowych infrastruktura krytyczna zostanie zdominowana przez zewnętrznych, nieeuropejskich dostawców – dodaje Dawid Kuchta.

Jak zapewnia twórca firmy, Microamp jest pierwszym podmiotem na świecie, który z sukcesem skomercjalizował sieci 5G mmWave w dużej skali. Wśród klientów znajdują się rząd Irlandii, japońskie koncerny NEC i NTT, a także NATO Communications and Information Agency. Microamp dostarcza swoje rozwiązania również uczelniom, w tym uniwersytetom w Bristolu czy Glasgow. W gronie klientów jest także amerykański Intel.

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Jak rozwija się Microamp

Microamp Solutions to warszawski startup deep-tech, który buduje sprzęt i oprogramowanie dla prywatnych sieci 5G oraz przyszłych sieci 6G. Specjalizacją firmy są sieci działające w paśmie mmWave, czyli na falach milimetrowych.

Firma powstała w 2019 r. W 2020 r. została beneficjentem konkursu Szybka Ścieżka finansowanego przez NCBR. Firma pozyskała wówczas 8 mln zł na rozwój infrastruktury sieci 5G. Całkowita wartość projektu to 11 mln zł.

W 2025 r. startup zamknął pierwszą, poważną rundę finansowania. Jej kwota nie została ujawniona. Pieniądze przekazał fundusz Balnord z udziałem ffVC. Jak wówczas deklarowano, będą wykorzystane na rozwój i skalowanie produktów Microamp, możliwych do wdrożenia zarówno w sektorze komercyjnym, jak i obronnym.

Ważnym kierunkiem rozwoju jest przemysł. W lutym 2026 r. Microamp i Druid Software poinformowały o walidacji funkcji 5G LAN dla przemysłowej sieci prywatnej.

Drugim mocnym obszarem jest obronność i infrastruktura krytyczna. Microamp został wybrany do programu NATO DIANA dla technologii podwójnego zastosowania, czyli takich, które mogą służyć zarówno cywilnie, jak i wojskowo. Firma rozwija tam przenośne sieci 5G mmWave do zastosowań taktycznych, awaryjnych i terenowych. W czerwcu 2026 r. Microamp poinformował też o kontrakcie z brytyjskim Ministerstwem Obrony na wdrożenie taktycznej łączności 5G mmWave przez NATO DIANA.

Trzeci kierunek to ekspansja międzynarodowa. Dlatego w marcu 2026 r. Microamp ogłosił partnerstwo z Hytec Inter, które ma przyspieszyć wdrożenia 5G mmWave w Japonii i szerzej w regionie APAC. Spółki wskazały tu zastosowania w automatyce przemysłowej, infrastrukturze krytycznej, transporcie, lotniskach, obronności, dronach i systemach rozpoznania.

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W co celuje Microamp

Obecnie głównym celem startupu jest rozwój systemu Microamp Any-G mmWave AI-RAN.
Kluczowym założeniem platformy jest możliwość aktualizacji sieci na poziomie oprogramowania. Ma to ograniczyć potrzebę kosztownej wymiany infrastruktury bazowej i radiowej. Dla obecnych użytkowników sieci 5G oznaczałoby to prostsze i tańsze przejście do standardu 6G. System ma także wspierać wdrażanie takich funkcji jak sensing, lokalizacja, zintegrowana detekcja i komunikacja oraz obsługa sieci satelitarnych NTN.

Microamp przekonuje, że w telekomunikacji oprogramowanie stacji bazowych i jednostek radiowych pozostaje zwykle silnie powiązane ze sprzętem. Dlatego możliwość migracji do nowego standardu dzięki aktualizacji oprogramowania lub wymianie modułowych anten spółka przedstawia jako istotną zmianę w architekturze sieciowej.

– Pasmo mmWave staje się fundamentem rewolucji AI. Natywnie inteligentne sieci zapewnią Europie nową erę suwerenności cyfrowej. Bez silnych, europejskich rozwiązań bezprzewodowych infrastruktura krytyczna zostanie zdominowana przez zewnętrznych, nieeuropejskich dostawców – dodaje Dawid Kuchta.

Zdaniem eksperta

Wejście EIC to też europejska walidacja technologii

Microamp jest jednym z ciekawszych przykładów polskiego deep-techu, który ma szansę konkurować globalnie w obszarze infrastruktury łączności nowej generacji. Spółka przeszła ważną drogę: od bardzo zaawansowanej technologii po pierwsze międzynarodowe wdrożenia, partnerstwa i sprzedaż. Ekspansję oceniamy pozytywnie, szczególnie biorąc pod uwagę wymagający charakter rynku telekomunikacyjnego, przemysłowego i obronnego.

Największy potencjał widzimy w prywatnych sieciach 5G/mmWave, zastosowaniach dual-use, przemyśle, logistyce, rozwiązaniach dla operatorów telekomunikacyjnych oraz infrastrukturze krytycznej. Technologia Microamp może znaleźć zastosowanie m.in. przy zabezpieczaniu łączności dla strategicznych obiektów infrastrukturalnych, takich jak nowobudowana elektrownia atomowa, kluczowe są bezpieczeństwo, niezawodność i niskie opóźnienia transmisji. Wejście EIC to dla spółki nie tylko kapitał, ale też istotna europejska walidacja technologii.
Podpis pod zdjęciem
Marcin Kowalik
General Partner w Balnord

Microamp stawia na europejską suwerenność technologiczną

Jak deklarują twórcy firmy, ogromną wartością, którą ona reprezentuje, jest europejskość. Startup chce budować niezależny, europejski ekosystem łączności bezprzewodowej. Takie podejście ma zapewnić przedsiębiorstwom, administracji publicznej i sektorowi obronnemu większą przejrzystość architektury sieciowej oraz kontrolę nad przepływem danych. Microamp kieruje swoje rozwiązania m.in. do przemysłu, integratorów systemów, operatorów komórkowych, dostawców usług cyfrowych, rządów i instytucji badawczych.

– Wsparcie EIC stawia dziś Microamp na pozycji lidera w globalnym wyścigu o łączność nowej generacji, gwarantując Europie suwerenność w tym strategicznym obszarze – zaznacza Marcin Góralczyk, współzałożyciel i CTO Microamp.

Rozwiązania Microamp są obecnie dostarczane do ponad 20 krajów na pięciu kontynentach. Wśród rynków wymienianych przez firmę są Japonia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Kanada.

Główne wnioski

  1. Microamp pozyskał 6,5 mln euro z programu EIC Accelerator. Firma chce przyspieszyć rozwój platformy Any-G mmWave AI-RAN dla sieci 5G, przyszłych wdrożeń 6G oraz zastosowań przemysłowych i obronnych. Finansowanie składa się z 2,5 mln euro grantu oraz 4 mln euro inwestycji kapitałowej z Funduszu EIC. Spółka traktuje te środki jako etap większej ofensywy technologicznej. Zapowiada także dalsze działania związane z rozwojem oraz skalowaniem swoich rozwiązań na rynkach międzynarodowych.
  2. Kluczowym elementem strategii Microamp jest budowa elastycznej platformy sieciowej działającej w paśmie mmWave. Ma ona umożliwiać bardzo szybki przesył danych przy niskich opóźnieniach. Firma wskazuje, że takie rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie tam, gdzie tradycyjne sieci są niewystarczające. Przykładowo w przemyśle, logistyce, portach, transporcie, mediach, wydarzeniach masowych, obronności i infrastrukturze krytycznej. Ważnym założeniem platformy jest możliwość aktualizacji sieci przez oprogramowanie. Według spółki może uprościć przejście z 5G do 6G i ograniczyć koszty wymiany infrastruktury.
  3. Microamp buduje swoją pozycję wokół europejskiej suwerenności technologicznej, podkreślając znaczenie niezależnych rozwiązań dla łączności krytycznej. Spółka deklaruje, że projektuje i produkuje rozwiązania w Europie oraz zachowuje kontrolę nad własnością intelektualną, oprogramowaniem i urządzeniami radiowymi. Firma rozwija działalność w kilku kierunkach, obejmujących przemysł, obronność, infrastrukturę krytyczną oraz ekspansję międzynarodową, a jej rozwiązania są już dostarczane do ponad 20 krajów na pięciu kontynentach.