Założony przez Polaka startup pozyskuje 1 mld euro. Wycena na poziomie ponad 10 mld euro

Iceye, spółka specjalizująca się w dziedzinie rozpoznania satelitarnego na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, pozyskała 450 mln euro (520 mln dolarów) w pierwotnej rundzie finansowania serii F z General Atlantic na czele, przy wycenie przekraczającej 10 mld euro (12 mld dolarów) – informuje spółka.

Do grona pozostałych inwestorów należą Solidium, Tesi, Varma, Ilmarinen, Lifeline Ventures oraz Nokia, a także Qatar Investment Authority i TCV. Łącznie, z transakcjami sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, wartość rundy finansowania serii F przekroczyła 1 mld euro – czytamy w komunikacie.

„Liczna grupa inwestorów potwierdza, że dostęp do rozpoznania satelitarnego, zarówno dla podmiotów państwowych, jak i prywatnych, jest kluczowy dla bezpieczeństwa narodowego i odporności państw na całym świecie" – podkreśla spółka.

Jak informuje Iceye, dotychczas siedem europejskich rządów pozyskało od Iceye systemy satelitarne SAR na potrzeby budowy suwerennych zdolności rozpoznawczych, dzięki czemu firma jest dziś wiodącym dostawcą w tym segmencie rynku.

Pozyskany kapitał ma pozwolić Iceye rozwinąć działalność w kolejnych krajach i „dalej rozbudowywać własny potencjał rozpoznawczy".

– To, że zdecydowali się nas wesprzeć inwestorzy tej klasy i to na taką skalę, świadczy o łączącej nas wizji. Wchodzimy w nową erę, w której wiele podmiotów buduje własne, niezależne zdolności rozpoznawcze w kosmosie, i właśnie teraz jest czas, by działać. Iceye dysponuje najbardziej zaawansowanym i sprawdzonym potencjałem na świecie, gotowym, by odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Dzięki pozyskanym środkom możemy szybciej niż kiedykolwiek dostarczać nowe rozwiązania klientom rządowym i komercyjnym – powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel Iceye.

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Nokia nowym inwestorem strategicznym w Iceye

– Iceye na nowo definiuje obserwację Ziemi. Firma była wśród pionierów rozwoju bardziej elastycznych flot satelitów nowej generacji, które dają większe możliwości strategiczne przy znacznie wyższej efektywności kosztowej, a dziś ma na orbicie największą i najbardziej zaawansowaną na świecie konstelację satelitów SAR, opartą na pionowo zintegrowanej platformie. Rafał i jego zespół przekuwają przełomową technologię w komercyjny i operacyjny sukces na dużą skalę, a my jesteśmy przekonani, że globalny popyt na rozwiązania rozpoznawcze Iceye ma charakter strukturalny i będzie rósł coraz szybciej. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tak wyjątkowych twórców jak Iceye, którzy przesuwają granice tego, co możliwe – powiedział Sascha Günther, Managing Director, Head of DACH i Co-Head of EMEA Technology w General Atlantic.

Nokia dołącza do rundy finansowania jako nowy inwestor strategiczny.

Justin Hotard, CEO Nokii, powiedział: – Nowoczesna obronność w coraz większym stopniu opiera się na połączeniu bezpiecznej łączności z obrazem sytuacji dostępnym w czasie rzeczywistym. Mocne strony Nokii i ICEYE wzajemnie się uzupełniają i mogą służyć obronności, odporności oraz suwerenności technologicznej Europy. Takie połączenie będzie coraz ważniejsze, bo rządy i przemysł chcą budować kluczowe systemy, które są bezpieczniejsze, dają pełniejszy obraz sytuacji i łatwiej dostosowują się do zmian.

Iceye ze wzrostem rentowności w 2025 r.

Jak chwali się spółka, w 2025 r. ICEYE rozwijało działalność oraz poprawiało rentowność i zdolność do generowania gotówki. Przychody przekroczyły 250 mln euro, wynik EBITDA wyniósł ponad 100 mln euro, a wartość portfela zamówień wzrosła do ponad 1,5 mld euro.

Spółka ma w planach podwojenie mocy produkcyjnych z obecnych 50 satelitów rocznie do docelowych 100 w 2028 r. i w latach kolejnych. Towarzyszyć ma temu odpowiednio zwiększone tempo wynoszenia satelitów na orbitę.

Jak czytamy w komunikacie, każdy system satelitarny wdrażany przez Iceye należy w pełni do państwa, które go obsługuje, wzmacniając jego bezpieczeństwo i dając możliwość włączenia się w szerszą sieć rozpoznawczą, łączącą niezależne systemy sojuszników.

„Iceye niedawno dostarczyło Siłom Zbrojnym RP w pełni sprawny satelitarny system rozpoznawczy, pozostający pod ich wyłączną kontrolą, przechodząc od podpisania umowy do osiągnięcia gotowości operacyjnej w zaledwie 12 miesięcy. To jedno z najszybszych takich wdrożeń w historii. Ten model jest obecnie powielany w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji, a tempo tego procesu rośnie" – podkreśla spółka.

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