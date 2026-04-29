Polski VC w cieniu megatransakcji ElevenLabs. Wysoki wynik? Tylko pozornie
Pierwszy kwartał 2026 r. na rynku VC zdominowała jedna transakcja, która istotnie wpłynęła na wynik całego okresu. Jednocześnie utrzymała się przewaga rund zalążkowych przy niskiej aktywności w późniejszych fazach finansowania.
29.04.2026, 05:45
Mati Staniszewski (po lewej) i Piotr Dąbkowski stworzyli startup ElevenLabs, którego wycena sięga miliardów. Kapitał trafiający do spółki jest ujmowany w raportach dotyczących krajowego rynku venture capital, co w statystykach może zniekształcać obraz całego rynku. Fot. Marek Zawadka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sytuacja na polskim rynku VC w I kwartale 2026 r. i jaki wpływ miała na nią megatransakcja ElevenLabs.
- Jakie transakcje i etapy finansowania dominowały w polskim VC w I kwartale 2026 r. i czego zabrakło w strukturze rynku.
- Jak raport PFR Ventures i Inovo.vc, a także uczestnicy rynku opisują skalę megarund ElevenLabs oraz ich znaczenie dla całego ekosystemu VC w Polsce.