Kategoria artykułu: Sport
Polskie kluby rozpoczęły walkę w Europie. Dlaczego cała Ekstraklasa powinna trzymać za nie kciuki?
Piłkarski sezon europejskich rozgrywek klubowych rozpoczęty. Po raz pierwszy w historii wystartowało w nich pięć polskich zespołów. To efekt dobrej gry ekip z Ekstraklasy w poprzednich sezonach europucharów. Marzenia o grze mistrza Polski w Lidze Mistrzów bez konieczności przechodzenia eliminacji stają się realne.
27.07.2026, 05:00
Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły tegoroczne zmagania w europejskich pucharach od II rundy el. Ligi Mistrzów. Fot. Mikkel Berg Pedersen/PAP/EPA, Kevin Voigt/GettyImages, Yaguz Gurtug/Nur Photo/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego ranking krajowy UEFA jest tak ważny w piłce klubowej.
- Co musi się stać, by mistrz Polski miał zapewnioną grę w Lidze Mistrzów, bez konieczności gry w eliminacjach.
- Czym jest ranking klubowy i jak wypadają w nim polskie drużyny.