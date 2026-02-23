Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026, 04:45
Polskie nieruchomości komercyjne coraz mocniej przyciągają czeskie fundusze inwestycyjne. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie czeskie fundusze nieruchomości inwestują w Polsce i jakie obiekty kupują.
- Co sprawia, że liczba ich transakcji w Polsce systematycznie rośnie.
- Jakie czynniki – poza wielkością rynku – zachęcają fundusze zza południowej granicy do lokowania kapitału w polskich biurach i halach.