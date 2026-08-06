Kategoria artykułu: Sport
Polsko-izraelska batalia na Węgrzech. Marzenia na boisku, polityka na trybunach
GKS Katowice jedzie na Węgry, by zmierzyć się z izraelskim Hapoelem Tel Awiw. Z powodów bezpieczeństwa drużyny z Izraela nadal nie mogą grać meczów domowych we własnych obiektach. Poprzednie spotkanie polskiego klubu z izraelskim rywalem zakończyło się skandalem.
06.08.2026, 04:00
Grupa kibiców Maccabi Hajfa wywiesiła na meczu z Rakowem Częstochowa prowokacyjny i obraźliwy transparent. Fot. PAP/Waldemar Deska
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego kluby z Izraela grają w europejskich rozgrywkach, ale nie mogą występować na własnych stadionach.
- Co sprawiło, że spotkanie Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa zakończyło się skandalem.
- Jak wyglądał powrót GKS Katowice do gry w Europie po ponad 20 latach przerwy.