Kategoria artykułu: Analizy
Pomysł prezesa NBP nie jest w stanie zastąpić unijnego SAFE. Ponadto budzi podejrzenia o intencje polityczne
Pomysł prezesa Adama Glapińskiego, aby finansować zbrojenia przez sprzedaż części złota z rezerw Narodowego Banku Polskiego, na pierwszy rzut oka może wydawać się atrakcyjny. Po głębszej analizie budzi jednak wiele wątpliwości. Dotyczą zarówno skali, jak i możliwości alternatywy dla unijnego SAFE, spójności z dotychczasową polityką NBP, a także intencji, które za nią stoją.
12.03.2026, 04:30
Prezes NBP Adam Glapiński zaprezentował szczegóły mechanizmu finansowania zbrojeń z zysku NBP. Fot. NBP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega propozycja finansowania zbrojeń z zysków ze złota Narodowego Banku Polskiego.
- Jakie wątpliwości budzi ten mechanizm.
- Czy pomysł zaprezentowany przez Adama Glapińskiego może być realną alternatywą dla unijnego programu SAFE.