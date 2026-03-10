Zakończyło się spotkanie prezydenta z premierem ws. „SAFE 0 proc.". Prezydencki projekt trafił do Sejmu

We wtorek ok. godz. 16.30 Pałac Prezydencki opuścili premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy brali udział w spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem NBP Adamem Glapińskim w sprawie alternatywy „polskiego SAFE 0 proc.”. W trakcie spotkania prezydencki projekt został złożony w Sejmie.

Po spotkaniu przewidziane są konferencje prasowe szefa rządu, jak i strony prezydenckiej – szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego oraz doradcy prezydenta Leszka Skiby.

Jak stwierdził po spotkaniu szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki prezydent „nie podjął jeszcze decyzji ws. ustawy wdrażającej unijny program SAFE".

„SAFE 0 proc." – do tej pory nie znaliśmy kluczowych szczegółów

O godz. 15 w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta z premierem premierem Donaldem Tuskiem w sprawie przedstawionej przez prezydenta i prezesa NBP propozycji programu „polski SAFE 0 proc.”. W spotkaniu brali też udział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz szef banku centralnego Adam Glapiński.

W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie Prezydenta RP @NawrockiKn z Premierem Donaldem Tuskiem, Ministrem Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem–Kamyszem, Prezesem NBP Adamem Glapińskim oraz Ministrem Finansów Andrzejem Domańskim.



Głównym tematem rozmowy jest prezydencka… pic.twitter.com/7aE9PSZypG — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) March 10, 2026

Szef gabinetu prezydenta napisał w tym samym czasie na X, że „za chwilę do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący Polski Safe 0 proc.”. Zapowiedział jednocześnie, że szczegóły projektu zostaną przedstawione ok. godz. 17 na konferencji prasowej szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego i doradcy prezydenta Leszka Skiby.

Rozpoczęło się spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z Premierem Donaldem Tuskiem. Za chwilę do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski Safe 0%”. O godz. 17:00 szczegóły na konferencji @BoguckiZbigniew i @leszekskiba — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) March 10, 2026

Po godz. 16 rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził, że prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0 proc.” trafił do Sejmu.

Ustawa w sprawie SAFE jest na biurku prezydenta

Na biurku prezydenta znajduje się już ustawa o SAFE, która przewiduje stworzenie specjalnego funduszu pozwalającego na wdrożenie unijnego programu SAFE. W jego ramach Polska ma otrzymać ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek, które zostaną przeznaczone na szybkie zakupy sprzętu wojskowego w Europie; według deklaracji niemal 90 proc. kwoty ma trafić do polskiego przemysłu. Prezydent ma czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy do 20 marca.

W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki wraz z szefem NBP przedstawili program polskiego tzw. SAFE 0 proc., który miałby stanowić alternatywę dla unijnego SAFE. Według Nawrockiego i Glapińskiego dzięki wsparciu NBP Polska mogłaby wygospodarować podobną kwotę na wsparcie polskiego wojska co z unijnego programu, ale na wyraźnie korzystniejszych warunkach; nie przedstawili jednak szczegółowego mechanizmu, który pozwalałby na pozyskanie pieniędzy.

Zdaniem Glapińskiego ta alternatywa dla unijnego SAFE „nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi”. Dodał, że bank centralny nie planuje sfinansować propozycji z żadnej części rezerw NBP, gdyż ich przekazanie byłoby wbrew prawu, natomiast pieniądze, które zostaną wykreowane, trafią – tak jak każe prawo – do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W czwartek Glapiński ponownie zaznaczył, że zaangażowanie NBP w polski SAFE 0 proc. będzie realizowane wyłącznie w granicach prawa i mandatu banku. Szef NBP dodał, że rezerwy banku centralnego, w tym złota, nie będą uszczuplane.

Strona rządowa zadeklarowała, że jeżeli będzie taka możliwość, chętnie wykorzysta dodatkowe pieniądze na obronność, jednak nie jako alternatywę dla SAFE, ale jego uzupełnienie; przedstawiciele rządu wskazywali jednak na brak konkretów w propozycji prezydenta i NBP oraz to, że w ostatnich latach NBP generował straty.

Premier przed posiedzeniem rządu zapowiedział, że prezydent zawetuje SAFE

Do sprawy SAFE premier Tusk nawiązał we wtorek przed posiedzeniem rządu. Powiedział, że mimo wielokrotnych próśb rząd nie otrzymał żadnych informacji o tym, jak miałby wyglądać wkład NBP w finansowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego i polskiej obrony.

Premier wyraził nadzieję, że podczas tego spotkania on i członkowie jego gabinetu poznają jakieś konkrety dotyczące inicjatywy prezydenta.

– Jak dotąd wszystkie sygnały, jakie płyną z tamtej strony, wskazują, że mamy do czynienia z podejrzanymi operacjami. Będę chciał otrzymać pełną jasność, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje w tej sprawie – powiedział Tusk.

Jednocześnie premier powiedział, że do rządu dotarły informacje, że prezydent zdecydował się zawetować ustawę wdrażającą unijny program SAFE.

– Spytam wprost, czy tak jest – zapowiedział Tusk.

– Jestem głęboko poruszony tymi sygnałami, nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy w ogóle myśleć o blokowaniu tego typu spraw jak SAFE i tych miliardów dla polskich sił zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego – dodał Tusk. – Ale niezależnie od tego, jakie to jest uderzające, na pewno przygotujemy plan B – zapewnił premier.

Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od jednego podpisu - dlatego wraz z generałami Wojska Polskiego rozmawiamy o planie B. pic.twitter.com/ixCXaRi9US — Donald Tusk (@donaldtusk) March 10, 2026

Źródło: PAP, XYZ