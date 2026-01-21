Kategoria artykułu: Biznes
Rekordowy domiar podatkowy. Skarbówka odzyskała 512 mln zł zaległego CIT od japońskiego giganta
Kontrolerzy wykryli, że największy producent piwa w Polsce w wyniku szeregu transakcji między spółkami zaniżył podatek CIT. Choć Kompania Piwowarska nie zgadza się z ustaleniami i zapowiada zaskarżenie decyzji do sądu, to wpłaciła już do budżetu państwa 512 mln zł zaległego podatku wraz z odsetkami.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega spór między Kompanią Piwowarską a skarbówką.
- Dlaczego organy podatkowe w ostatnich latach zintensyfikowały kontrole podatku u źródła.
- Jak firmy mogą zabezpieczać się przed podobnymi sporami z fiskusem.