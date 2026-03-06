Kategoria artykułu: Biznes
Pool jądrowy zaczyna nabierać kształtu. Rynek ubezpieczeń szykuje wspólny front (DEBATA)
Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wymusza stworzenie mechanizmu, którego krajowy rynek ubezpieczeń jeszcze nie testował. Kilkunastu ubezpieczycieli chce wspólnie wziąć na siebie ryzyko atomowe i zbudować krajowy pool. Pytanie nie brzmi już, czy powstanie, ale jak go zorganizować, by zadziałał w praktyce. Przedstawiamy wnioski z debaty „W drodze do poolu jądrowego" zorganizowanej przez redakcję XYZ.
Uczestnicy debaty XYZ – od lewej: Przemysław Gorzkowski (Nuclear PL), Andrzej Liwacz (Generali), Jarosław Poszelężny (Compensa), Piotr Sobolewski (XYZ), Andrzej Jarczyk (TUW PZUW), Monika Silva (IGEOS Nuclear) i Tomasz Libront (SmarttRe). Fot. Jakub Kuźmiński, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile czasu trwa budowa elektrowni jądrowej i ile osób jest w to zaangażowanych.
- Jakie są podstawowe wnioski z odwiedzin zagranicznych pooli jądrowych.
- Na jakim etapie są prace Ministerstwa Energii nad zmianami w regulacjach.