Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prawdziwy efekt Trumpa? Prezydent Europy, grupa E6 czy federalizacja – nowe pomysły europejskich liderów
Nowy prezydent Europy, nowa grupa państw-liderów UE, a także – w gruncie rzeczy nienowa – koncepcja integracji Unii w kierunku federalizacji. To już nie postulaty skrajnych eurofederalistów sprzed lat, lecz idee formułowane w ostatnich dniach przez centrowych polityków czołowych partii. Jakie propozycje znalazły się dziś w głównym nurcie europejskiej debaty i czy mają one realne szanse przełożyć się na unijną politykę?
09.02.2026, 04:15
Szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber postuluje połączenie urzędów szefa Rady Europejskiej i szefa Komisji Europejskiej w jeden urząd "prezydenta Unii Europejskiej". Fot. EPA/ANTONIO BAT.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie propozycje stały się ostatnio istotnymi elementami europejskiej debaty.
- Czym różnią się koncepcje przedstawiane przez polityków europejskiego mainstreamu.
- Jakie wyzwania stoją przed autorami tych propozycji na etapie realizacji.