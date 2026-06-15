Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prawie 5 tys. km nowych linii kolejowych. CPK przedstawia plan infrastruktury na dekady [MAPA]
Do 2050 r. w Polsce ma powstać 4,7 tys. km nowych linii kolejowych – poinformował rząd. To ponad dwa razy więcej niż zakładano we wcześniejszych komunikatach. Inwestycje mają być częścią Zintegrowanej Sieci Kolejowej, czyli długoterminowego planu rozwoju infrastruktury kolejowej, który po raz pierwszy został zaprezentowany w poniedziałek 15 czerwca.
15.06.2026, 12:46
Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek na konferencji prasowej „Zintegrowana Sieć Kolejowa (ZSK). Plan dla polskiej kolei”. Fot. Radek Pietruszka/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile nowych linii kolejowych ma powstać w Polsce do 2050 r. w ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej.
- Czym nowa koncepcja rozwoju kolei różni się od wcześniejszego modelu „szprych”.
- Które miasta odzyskają dostęp do kolei i jak zmieni się oferta przewozowa.