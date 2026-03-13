Kategoria artykułu: Polityka
Premier wdraża plan B w sprawie SAFE. Kto najwięcej straci, a kto zyska na prezydenckim wecie?
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy o przyjęciu funduszy z instrumentu unijnego SAFE. W piątek odniósł się do tego premier Donald Tusk. Zapowiedział, że i tak wprowadzi program „Polska Zbrojna”, a pieniądze do wojska popłyną. Jednak funkcjonariusze policji i Straży Granicznej mają powody do smutku – oni nie mogą liczyć na unijne wsparcie. Decyzja prezydenta może mieć kosztowne długofalowe polityczne skutki nie tylko dla niego, ale również dla szerokiej prawicy.
Premier wdraża plan B w sprawie SAFE. „Weto prezydenta nas nie zatrzyma”. Na co popłyną pieniądze, a na co nie?
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób rząd zachował się po zapowiedzi prezydenckiego weta do ustawy o programie SAFE.
- Kto zyska, a kto straci najwięcej na zapowiedzi zablokowania ustawy o przyjęciu unijnych środków oraz co „spadnie” a co może „wejść” na listę sprzętu, który ma zostać zakupiony dzięki SAFE.
- Jakie będą polityczne skutki decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.