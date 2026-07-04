Premierowy spektakl, nowi aktorzy i nowe miejsce w ogrodach w Wilanowie. Szekspir w parku świętuje jubileusz

Projekt Szekspir w parku wystartował w 2016 roku. Wyjątkowe przedsięwzięcie teatralne wzorem Nowego Jorku, Pragi, Toronto czy Londynu zapoczątkował w stolicy Polski kanadyjski reżyser John Weisgerber.

– Od początku przyświecała nam bardzo prosta idea: tworzyć teatr dostępny i przystępny dla wszystkich. Taki, który zachowuje wysoki poziom artystyczny, ale jednocześnie nie onieśmiela i nie stawia barier. Przez lata przekonaliśmy się, że do Szekspira w parku trafiają zarówno wierni miłośnicy teatru, jak i osoby, które wcześniej podchodziły do niego z dystansem. To właśnie jest najpiękniejsze – możliwość spotkania tak różnorodnej publiczności we wspólnej przestrzeni i pokazania, że klasyka może być żywa, zrozumiała i pełna humoru. Prawdziwy Szekspir jest po prostu fajny – mówi pomysłodawca projektu.

Szekspir z mocną pozycją w warszawskim wakacyjnym kalendarzu

Projekt przez kolejne lata zdobył serca polskich fanów Williama Szekspira, wpisując się niemalże na stałe w wakacyjny kalendarz stołecznych wydarzeń. W ciągu dekady odbyło się blisko 200 spektakli takich dzieł jak: „Jak wam się podoba”, „Dzieła wybrane”, „Romeo i Julia”, „Sen nocy letniej” oraz „Wieczór Trzech Króli”.

– Najbardziej wzrusza mnie to, że przez te dziesięć lat wokół Szekspira w parku powstała prawdziwa społeczność. Mówię nie tylko o aktorach, realizatorach i partnerach projektu, ale przede wszystkim o widzach. Mamy ludzi, którzy wracają do nas co roku, oglądają ten sam spektakl kilka razy, przyprowadzają znajomych i rodzinę. To niesamowite uczucie widzieć, jak projekt, który zaczynał od kilkuset osób na niewielkim dziedzińcu w centrum Warszawy, stał się ważnym punktem wakacyjnego kalendarza miasta – zaznacza Łukasz Kurczewski, jeden z organizatorów projektu i aktor, którego w tym roku zobaczymy w rolach Solinusa w „Komedii omyłek” oraz Fabiana w „Wieczorze Trzech Króli”.

Jubileuszowa premiera „Komedii omyłek” rozpocznie tegoroczne spotkanie z Szekspirem w parku. Fot. Materiały prasowe Szekspir w parku

Jubileuszowa premiera, mały, nowy teatr i zmieniona lokalizacja

Tegoroczny jubileusz Szekspira w parku rozpocznie premiera spektaklu „Komedia omyłek”.

– Premiera „Komedii omyłek” generuje zupełnie nowe doznania. Z okazji jubileuszu i premiery zdecydowaliśmy się na odważny krok i zbudowaliśmy nową scenografię, a w zasadzie to mały teatr. Scenografia została zaprojektowana tak, żeby służyła nam również przy okazji drugiego spektaklu – tłumaczy Jakub Wons, producent projektu oraz odtwórca ról Antyfolusa z Efezu w „Komedii omyłek” oraz Pana Andrzeja Chudogęby w „Wieczorze Trzech Króli”.

Co ciekawe, w tym roku Szekspir w parku zmieni swoją lokalizację.

– Mamy nowe miejsce w Wilanowie. Te znane z poprzednich lat na razie zostawiamy, żeby trawa odżyła. Natomiast nowe miejsce, w ogrodach południowych, obok górki Bachusa, zaraz po prawej stronie od Ogrodu Różanego może okazać się lepsze i łatwiej dostępne dla naszych widzów – dodaje Jakub Wons.

Jak podkreśla aktorka Hanna Konarowska-Nowińska, od lat związana z projektem, granie Szekspira pod gołym niebem w wilanowskim parku jest wyjątkowe, ponieważ przyroda i widzowie stają się istotną częścią spektaklu.

– Przyroda jest częścią naszej scenografii, ale jednocześnie pozostaje żywa, zmienna i nieprzewidywalna. Każdego wieczoru towarzyszy nam inne światło, inne niebo i inna atmosfera. Czasem pojawia się wiatr, czasem zachód słońca idealnie wpisuje się w scenę, a czasem nad głowami widzów rozciąga się rozgwieżdżone niebo. Dzięki temu każdy spektakl jest niepowtarzalny zarówno dla publiczności, jak i dla nas, aktorów.

Wiele osób obawia się, że Szekspir będzie trudny albo niezrozumiały, tymczasem Szekspir w parku pokazuje, że klasyka może być bliska, zabawna i poruszająca. Widzowie przychodzą do Wilanowa z kocami, siadają na trawie i nagle odkrywają, że teatr jest także dla nich. To właśnie najbardziej lubię w tym projekcie – atmosferę swobody, otwartości i wspólnego przeżywania sztuki – mówi aktorka.

Hanna Konarowska-Nowińska w jubileuszowej edycji wcieli się w rolę Violi/Cesaria w „Wieczorze Trzech Króli”.

Wyjątkowy debiut aktorski

W premierowej „Komedii omyłek” zobaczymy m.in. aktorskie małżeństwo Barbarę i Jacka Bursztynowiczów, którzy po raz pierwszy spotkają się na teatralnych deskach.

– Cieszymy się, że udało nam się zaprosić do współpracy państwa Bursztynowiczów, którzy pierwszy raz wystąpią razem na scenie. Po raz pierwszy jest również z nami Maciej Nawrocki, którego często można oglądać w Klubie Komediowym – mówi Jakub Wons.

Oprócz nich w tegorocznej edycji udział weźmie blisko 40 aktorów i twórców. Na scenie pojawią się m.in. Tamara Arciuch, Bartłomiej Kasprzykowski, Maurycy Popiel, Monika Dryl, Hanna Konarowska-Nowińska, Jakub Wons, Katarzyna Kołeczek, Magdalena Smalara, Dominik Bąk, Michał Podsiadło, Piotr Nerlewski, Łukasz Kurczewski oraz Wojciech Medyński.

O ile w przypadku „Komedii omyłek” mamy stały skład aktorski we wszystkich spektaklach, to w przypadku „Wieczoru Trzech Króli”, w zależności od dnia mogą następować roszady wśród aktorów.

Szekspir w parku kolejny raz odwiedzi Wilanów. Fot. Materiały prasowe Szekspir w parku

Ile kosztują bilety na Szekspira w parku?

Premiera jubileuszowej, 10. edycji Szekspira w parku rozpocznie się 7 lipca 2026 roku w Wilanowie. Przez pierwsze dwa tygodnia będzie można zobaczyć „Komedię omyłek” natomiast w kolejnych tygodniach „Wieczór Trzech Króli”. Wstęp na spektakle jest bezpłatny. Obowiązuje jedynie opłata za wejście do parku. Natomiast jeśli widzowie zechcą wesprzeć finansowo aktorów i inne osoby odpowiedzialne za projekt, mogą to zrobić podczas spektakli.

– Nie będziemy państwu blokować możliwości wsparcia nas. Przez cały rok można nas wspierać, klikając zakładkę „wesprzyj nas” na naszej stronie www.szekspirwparku.pl. Oczywiście można wspierać nas również na miejscu, podczas spektakli. Będziemy na to gotowi. Udźwigniemy ten ciężar – dodaje żartobliwie Jakub Wons.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia www.szekspirwparku.pl.