Premierowy spektakl, nowi aktorzy i nowe miejsce w ogrodach w Wilanowie. Szekspir w parku świętuje jubileusz
Blisko pół miliona widzów w ciągu dekady obejrzało sześć różnych spektakli w ramach projektu Szekspir w parku. 7 lipca te liczby przejdą do historii, albowiem Szekspir ponownie zawita do Wilanowa z jubileuszową edycją, prezentując dwa spektakle: „Komedię omyłek” i „Wieczór Trzech Króli”.
04.07.2026, 04:30
Szekspir w parku ponownie zawita do Wilanowa, ale w tym roku w innej części wilanowskich ogrodów. Fot. Kuba Szymanek
Z tego artykułu dowiesz się…
- Którzy aktorzy znaleźli się w tegorocznej obsadzie Szekspira w parku.
- Kiedy odbędą się konkretne spektakle.
- Ile kosztują bilety na spektakle.