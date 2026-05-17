Amerykanie i Brytyjczycy płacą za czytanie książek. Czy Polska jest gotowa na reading retreat?
Od 1 tys. do nawet 5 tys. dolarów – tyle według Bloomberga Amerykanie i Brytyjczycy są skłonni zapłacić za weekend z książką na łonie natury. Sprawdzamy, czy taki model mógłby przyjąć się w Polsce i jak działają rodzime kluby książki.
17.05.2026, 05:30
Rośnie liczba osób, które poprzez czytanie chcą budować relacje międzyludzkie. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest reading retreat.
- Jak działają kluby książki w Polsce.
- Które gwiazdy stworzyły własne kluby książki.