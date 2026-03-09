Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes Generali: Ludzie są gotowi płacić wyższą składkę za ubezpieczenie psa niż mieszkania (WYWIAD)
Zapłaciliśmy cenę za to, że jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy ubezpieczenie psa. Dzisiaj ubezpieczenie jest już rentowne, a sprzedaż rośnie o 30 proc. Zaczynamy sprzedawać je w bankach spółdzielczych – ujawnia prezes Generali Polska Roger Hodgkiss. Rozmawiamy o irracjonalnej wojnie cenowej, utracie 40 proc. polis w trosce o rentowność portfela, o ludziach, których nie zastąpi AI oraz o zaległościach sektora względem banków.
09.03.2026, 05:50
Prezes Generali Polska Roger Hodgkiss zapowiada udostępnienie wszystkich produktów dla klientów w jednym miejscu. Liczy, że dzięki temu zachęci ich do częstszych interakcji. Fot. Generali
Z tego artykułu dowiesz się…
- Gdzie na rynku ubezpieczeniowym widoczna jest najmocniejsza konkurencja cenowa.
- W jaki sposób Generali zamierza zwiększyć liczbę interakcji ze swoimi klientami.
- Dlaczego kanał internetowy i agenci AI nie przejmą procesu sprzedaży ubezpieczeń na życie.