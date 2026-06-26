Kategoria artykułu: Biznes
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Prezes PSG: „Najlepsze procedury nie zastąpią kompetentnych i odpowiedzialnych pracowników”.
– Polska Spółka Gazownictwa pełni wyjątkową rolę w ramach dużej Grupy Kapitałowej ORLEN, a jednocześnie musi wykazywać się rygorystyczną niezależnością operatora systemu dystrybucji – wskazuje dr Szymon Paweł Moś, prezes PSG, który był gościem Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
26.06.2026, 03:45
– Nasi odbiorcy oczekują jednego: aby gaz był dostarczany bezpiecznie, niezawodnie i w sposób ciągły – mówił dr Szymon Paweł Moś, prezes PSG, który był gościem Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega wyjątkowa rola, którą w ramach dużej Grupy Kapitałowej ORLEN pełni Polska Spółka Gazownictwa.
- Jak pogodzić tę rolę z wymogiem rygorystycznej niezależności operatora systemu dystrybucji.
- Co, według prezesa PSG dr. Szymona Pawła Mosia, jest podstawową misją i fundamentem działalności PSG.