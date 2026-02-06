Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Problemy w Państwowej Straży Pożarnej. Próba samobójcza, zastraszanie i mobbing na Kujawach
Państwowa Straż Pożarna od lat cieszy się największym zaufaniem społecznym. Ale w formacji dzieje się coś złego. Dwa tygodnie temu doszło do próby samobójczej w Bydgoszczy. Do redakcji XYZ spływają niepokojące sygnały o kolejnych przypadkach mobbingu w woj. kujawsko-pomorskim.
06.02.2026, 05:50
Co się dzieje w Państwowej Straży Pożarnej? Fot. PAP, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami jednostek straży pożarnej w Toruniu, Bydgoszczy i innych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w woj. kujawsko-pomorskim.
- Jakie zarzuty mają strażacy do swoich bezpośrednich przełożonych i na co się skarżą.
- Jak na kwestie mobbingu w PSP patrzą przełożeni i co mają sobie do zarzucenia.