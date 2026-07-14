Prof. Bogdan Góralczyk: Nowy rząd na Węgrzech odwraca system Viktora Orbána
Węgierski rząd korzysta z kwalifikowanej większości w parlamencie, by głęboko zmieniać konstytucję, instytucje państwa, media i gospodarkę. Péter Magyar zapowiada odejście od „demokracji nieliberalnej”, ale tempo i skala reform już wywołują spory.
14.07.2026, 13:00
Nowy premier Péter Magyar chce odciąć się od epoki swojego poprzednika. Przeniósł siedzibę premiera i na dłuższy czas otworzył dla zwiedzających klasztor Karmelitów, który każdy będzie mógł odwiedzić bezpłatnie. Fot. Janos Kummer/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego nowy węgierski rząd może przeprowadzać głębokie zmiany ustrojowe sprawniej niż rząd w Polsce po ostatnich wyborach.
- Czy nowelizacje konstytucji mogą doprowadzić do odejścia od „demokracji nieliberalnej” i przywrócenia systemu równowagi oraz kontroli władz.
- Jak daleko premier Péter Magyar zamierza posunąć się w przebudowie systemu instytucjonalnego, medialnego i gospodarczego Węgier.