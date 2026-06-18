Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Chińska pułapka. Czego można się nauczyć z historii firmy Apple
Co stoi za historią sukcesu Państwa Środka, które w 25 lat stało się światowym mocarstwem? To konsekwentna i dalekosiężna polityka państwa, które zawsze jest gotowe bronić interesów chińskich firm. Nawet big techy muszą się podporządkować.
18.06.2026, 04:00
Xi’an, jak wszystkie chińskie miasta, przez 25 lat zmieniło się nie do poznania. Liczba mieszkańców urosła trzykrotnie, zabudowa się zagęściła, a na ulicach tłoczą się samochody. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmienił się przemysł motoryzacyjny w Chinach.
- Dlaczego europejskie koncerny przegrywają z azjatyckimi w motoryzacji i jak radzi sobie Tesla.
- Czego można się dowiedzieć z książki „Apple in China”.