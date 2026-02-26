Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Zmiana paradygmatu Niemcy-Chiny
Podczas wizyty Friedricha Merza w Chinach podpisano wiele umów gospodarczych. Wizyta nie zmieni natomiast polityki Pekinu wobec Rosji. Kanclerz Niemiec przyznaje, że Państwo Środka ma ambicje kształtowania globalnego porządku. Niestety dla Europy – Chiny grają na rozwodnienie więzi transatlantyckich.
26.02.2026, 08:42
Dwudniowa wizyta kanclerza Niemiec Friedricha Merza w Chinach rozpoczęła się w środę 25 lutego br. Fot. EPA/JESSICA LEE / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieniły się stosunki niemiecko-chińskie od czasów kanclerz Angeli Merkel.
- Jak kanclerz Friedrich Merz postrzega Chiny.
- Co chce osiągnąć rząd Chin w Europie.