Kategoria artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej.
19.02.2026, 05:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy projekcja wzrostu długu Polski do 107 proc. PKB w scenariuszu bazowym Komisji Europejskiej oznacza, że dług rzeczywiście osiągnie taki poziom.
- Na ile realistyczny jest „scenariusz bazowy” KE i jakie deficyty stoją za wzrostem długu.
- Jak wykorzystanie klauzuli obronnej wpłynie na skalę przyszłej konsolidacji fiskalnej po 2027 r.