Prokuratura przedłuża śledztwo w sprawie ingerencji w wybory. Możliwe zarzuty o udzielenie korzyści majątkowej
Prokuratura Krajowa przedłużyła śledztwo w sprawie finansowania reklam opublikowanych w serwisie Facebook w związku z prezydencką kampanią wyborczą w maju 2025 r. - dowiedział się portal XYZ. W sprawie badane są trzy wątki, w tym z artykułu o praniu brudnych pieniędzy czy wręczeniu korzyści majątkowej komitetowi wyborczemu.
29.01.2026, 04:00
Prokuratura Krakowa bada sprawę finansowania reklam na Facebooku. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej ujawnił szczegóły sprawy. Fot. PAP/Piotr Nowak
- Na jakim etapie jest śledztwo prokuratorskie prowadzone w związku z możliwą ingerencją w wybory prezydenckie z 2025 r.
- Jakie powiązania wykryli śledczy między fundacjami, influencerami a firmami zagranicznymi w kontekście działań profrekwencyjnych.
- Co obecnie dzieje się ze zgromadzonymi materiałami oraz zawiadomieniami polityków Prawa i Sprawiedliwości.