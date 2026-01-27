Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Facebook, Instagram i fala oszustw. „Meta większość zgłoszeń odrzuca lub nie reaguje”
W 2025 r. Ośrodek Analizy Dezinformacji działający przy NASK-u skierował do Mety ponad 9 tys. zgłoszeń wobec reklam, które pojawiły się na platformie Facebook albo Instagram. Tylko w ciągu miesiąca zlokalizowano kilkanaście tysięcy przypadków wykorzystania wizerunków znanych osób. Meta większość zgłoszeń odrzuciła albo zignorowała – wynika z danych, do których dotarła redakcja XYZ. Przedstawiciele Mety nie zgadzają się z tym stwierdzeniem.
Facebook i Instagram stały się kopalnią złota. Jak wynika z danych NASK-u, Meta, właściciel platform, większość zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości nie kończy się usunięciem fałszywych treści. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak w praktyce wygląda sukces zgłaszania zagrożeń na platformach społecznościowych przez państwowy NASK.
- Dlaczego mimo tysięcy zgłoszeń składanych przez polskie instytucje, większość szkodliwych reklam pozostaje bez reakcji ze strony Mety. Jak firma tłumaczy swoje działania, odmawiając przy tym podania danych dotyczących Polski.
- Jakie konkretne zmiany postulują eksperci i instytucje publiczne, by skuteczniej chronić użytkowników przed cyfrowymi oszustwami.