Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski proptech rośnie w siłę i szuka szans w Europie. Koniec epoki małych aplikacji
Rynek proptech wchodzi w kolejny etap rozwoju. Po latach powstawania wyspecjalizowanych często niewielkich rozwiązań coraz większe znaczenie ma integracja technologii, budowa kompleksowych platform, ale także konsolidacja firm. Proces ten widoczny jest zarówno na globalnym rynku, jak i w Polsce.
28.07.2026, 05:00
Proptech zyskuje na znaczeniu, a technologie coraz silniej wpływają na sposób zarządzania i funkcjonowania rynku nieruchomości. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego proptech wychodzi z niszy i zaczyna przyciągać coraz większe inwestycje oraz zainteresowanie funduszy.
- Czy rynek technologii dla nieruchomości zmierza w stronę konsolidacji firm i budowy kompleksowych platform.
- Jakie bariery nadal ograniczają rozwój polskich firm proptechowych i dlaczego część z nich szuka szans za granicą.