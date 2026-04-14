1 mld euro inwestycji w nieruchomości komercyjne. Polski rynek z najlepszym wynikiem od 2022 r.

Polski rynek nieruchomości komercyjnych wchodzi w 2026 r. z wyraźnym ożywieniem. Wolumen transakcji na poziomie 1 mld euro to nie tylko odbicie po słabszym okresie, ale także sygnał zmiany podejścia inwestorów – mniej ryzyka, więcej stabilności i przewidywalnych dochodów.

W pierwszym kwartale sfinalizowano 26 transakcji obejmujących 54 obiekty. Rynek odzyskuje płynność, a inwestorzy wracają do decyzji inwestycyjnych po okresie wstrzemięźliwości. Jednocześnie struktura tych transakcji pokazuje, że nie jest to powrót do poprzedniego modelu – kapitał działa według nowych zasad.

Magazyny ciągną rynek, handel odbudowuje pozycję

Największym beneficjentem pozostaje sektor magazynowy, który odpowiada za 44 proc. wolumenu inwestycyjnego – około 450 mln euro w dziewięciu transakcjach obejmujących 13 obiektów. Wzrost o ponad 120 proc. r/r potwierdza silny popyt na aktywa logistyczne.

Za tym trendem stoją trzy czynniki: stabilność najemców (logistyka, e-commerce), przewidywalność przepływów pieniężnych oraz odporność sektora na wahania koniunktury.

Drugie miejsce zajmuje sektor handlowy z udziałem 32 proc. i wolumenem około 320 mln euro. Kluczowa jest tu struktura – aż 80 proc. wartości stanowią transakcje portfelowe. To pokazuje, że inwestorzy coraz częściej szukają skali i efektów zarządczych, zamiast pojedynczych aktywów.

Silną pozycję utrzymuje również sektor biurowy z wynikiem przekraczającym 200 mln euro. Część projektów pozostaje w fazie analiz i negocjacji, co sugeruje możliwość dalszego domykania transakcji w kolejnych kwartałach.

Wniosek? Rynek wraca do gry, ale na nowych zasadach – z większym naciskiem na stabilność, skalę i jakość aktywów.

Duże transakcje wyznaczają kierunek rynku

Na strukturę rynku coraz silniej wpływają pojedyncze, duże transakcje. To one definiują preferencje inwestorów – przede wszystkim zwrot w stronę stabilnego, długoterminowego dochodu. W pierwszym kwartale dominowały modele oparte na przewidywalnych przepływach pieniężnych i ograniczonym ryzyku operacyjnym.

Jednym z kluczowych przykładów jest transakcja zrealizowana przez W. P. Carey – sprzedaż z leasingiem zwrotnym portfela nieruchomości logistycznych o wartości 169 mln euro. W skład portfela weszły m.in. obiekty związane z działalnością Grupą Raben w Poznaniu oraz magazyny typu cross-dock w różnych częściach kraju.

Zdaniem eksperta Magazyny na czele rynku inwestycyjnego. Kolejne transakcje już w drodze W pierwszym kwartale bieżącego roku sektor magazynowo-logistyczny cieszył się największym zainteresowaniem inwestorów, którzy koncentrowali się na aktywach z długimi umowami najmu. Kolejne duże transakcje w tym segmencie spodziewane są jeszcze w pierwszym półroczu 2026 r. Na horyzoncie widać również finalizację znaczących transakcji ze wszystkich pozostałych sektorów, co potwierdza rosnące zaufanie dużych, instytucjonalnych graczy do polskiego rynku.

Struktura tej transakcji – oparta na długoterminowych umowach najmu typu triple-net – jasno pokazuje zmianę preferencji. Inwestorzy szukają aktywów o charakterze quasi-infrastrukturalnym: stabilnych, przewidywalnych i niewymagających intensywnego zarządzania.

Handel wraca dzięki portfelom i skali

Istotnym wydarzeniem była również transakcja w sektorze handlowym, w której Shopper Park Plus przejął portfel ośmiu centrów handlowych należących wcześniej do Ceetrusa i Auchan. Wartość operacji przekroczyła 210 mln euro, co czyni ją jedną z największych w tym segmencie w ostatnich latach.

Takie transakcje nie tylko zwiększają wolumen rynku, ale przede wszystkim pokazują jego kierunek – koncentrację na aktywach generujących stabilne dochody i oferujących potencjał wzrostu poprzez aktywne zarządzanie.

– W warunkach globalnej niepewności kluczowe znaczenie mają długość i stabilność dochodu. Najlepsze aktywa zawsze były powiązane z możliwie długimi umowami najmu, często sięgającymi kilkunastu lat. To one stanowiły punkt odniesienia dla wycen – mówi Piotr Mirowski, dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers.

Ten kierunek nie jest chwilowy, ale wynika z głębszej zmiany podejścia inwestorów do ryzyka.

– Dziś inwestorzy jeszcze mocniej koncentrują się na aktywach, które są przewidywalne, nieproblemowe i generują stabilne przepływy pieniężne przez długi okres – dodaje Piotr Mirowski.

Kapitał zagraniczny wraca, polski rośnie w siłę

Struktura inwestorów potwierdza, że Polska pozostaje ważnym rynkiem na mapie Europy. W pierwszym kwartale aktywny był kapitał z regionu CEE, Stanów Zjednoczonych oraz Europy Zachodniej.

Jednocześnie rośnie znaczenie inwestorów krajowych. W 2025 r. odpowiadali oni za około 800 mln euro inwestycji, co przełożyło się na rekordowy, 18-procentowy udział w rynku. To nie jest efekt koniunktury, lecz zmiana strukturalna.

– Jeszcze kilka lat temu zamożne rodziny i family offices szukały wyższych stóp zwrotu, często w bardziej złożonych projektach – mówi Piotr Mirowski.

Dziś dominuje podejście bardziej zachowawcze. Model capital preservation – niższy, ale stabilny zwrot przy ograniczonym ryzyku – zyskuje na znaczeniu. To sygnał dojrzewania rynku i przesunięcia w stronę długoterminowego myślenia.

Rynek dojrzewa, ale nie traci dynamiki

Zmiana profilu inwestorów nie oznacza jednak całkowitego odwrotu od bardziej wymagających projektów.

– Część kapitału – szczególnie tego związanego z nowymi technologiami czy restrukturyzacją biznesów – nadal akceptuje wyższe ryzyko i będzie szukać bardziej złożonych inwestycji – wskazuje Piotr Mirowski.

Rynek staje się bardziej zróżnicowany, a nie mniej aktywny. Obok inwestorów nastawionych na stabilny dochód nadal funkcjonują podmioty poszukujące wyższych stóp zwrotu, nawet kosztem większego ryzyka.

– Okazje inwestycyjne będą się pojawiać, ale nie należy oczekiwać tak wysokich stóp zwrotu, jak w poprzednich cyklach – dodaje Piotr Mirowski.

To przesunięcie działa stabilizująco. Większy udział kapitału o charakterze długoterminowym ogranicza zmienność rynku i wzmacnia jego fundamenty.

Gospodarka pozostaje punktem odniesienia

Decyzje inwestorów pozostają ściśle powiązane z sytuacją makroekonomiczną. Polska gospodarka utrzymuje relatywnie wysoką dynamikę wzrostu, która – według prognoz – może wynieść około 3,7 proc. w 2026 r.

To właśnie stabilne otoczenie gospodarcze pozostaje kluczowym czynnikiem podtrzymującym aktywność inwestyjną.

– Ostatnie lata pokazały, że polska gospodarka potrafi szybko dostosowywać się do trudnych warunków. Po pandemii, zerwanych łańcuchach dostaw i szoku energetycznym wróciliśmy na ścieżkę stabilnego wzrostu – mówi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista

regionu CEE w Colliers.



Zdolność adaptacji stała się dziś jednym z kluczowych argumentów dla inwestorów.

– Nawet w warunkach podwyższonej niepewności Polska pozostaje gospodarką odporną i zdywersyfikowaną, co przekłada się na stabilność rynku nieruchomości – dodaje Grzegorz Sielewicz.

Geopolityka nie znika, ale rynek się adaptuje

Niepewność geopolityczna pozostaje trwałym elementem otoczenia inwestycyjnego. Konflikty, napięcia handlowe i decyzje polityczne wpływają na rynki finansowe oraz nastroje inwestorów, jednak ich bezpośredni wpływ na rynek nieruchomości jest ograniczony.

– Inwestorzy obserwują sytuację globalną, ale nieruchomości komercyjne to rynek długoterminowy. Nie reaguje tak gwałtownie jak giełda czy rynek walutowy – mówi Grzegorz Sielewicz.

Kluczową przewagą pozostaje właśnie stabilność przepływów pieniężnych.

– Nawet przy utrzymującej się niepewności nieruchomości pozostają relatywnie przewidywalnym źródłem dochodu, co wyróżnia je na tle innych klas aktywów – dodaje główny analityk Colliers.

Popyt i podaż w napiętej równowadze

Istotnym czynnikiem stabilizującym rynek pozostaje sytuacja na rynku pracy i poziom wynagrodzeń. Polska utrzymuje jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej, a realne dochody gospodarstw domowych rosną. Przekłada się to na kondycję najemców i utrzymanie popytu na powierzchnie komercyjne.

– Dynamika płac nie będzie już tak wysoka jak w ostatnich dwóch latach, ale pozostanie na poziomie wspierającym konsumpcję i stabilność gospodarki – prognozuje Grzegorz Sielewicz.

Jednocześnie rynek pozostaje wrażliwy na ograniczenia podaży.

– W wielu segmentach, szczególnie w Warszawie, dostępność powierzchni jest ograniczona, co może wspierać poziom czynszów i wycen aktywów – dodaje.

Nowy etap rynku inwestycyjnego

Połączenie rosnącego wolumenu transakcji, zmiany struktury kapitału oraz stabilnych fundamentów gospodarczych wskazuje, że polski rynek wchodzi w nową fazę. Kluczowe stają się nie tylko skala inwestycji, ale przede wszystkim ich jakość i przewidywalność.

– Polska łączy dziś relatywnie wysokie stopy zwrotu z rosnącą stabilnością, co czyni ją atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów krajowych i zagranicznych – mówi Grzegorz Sielewicz.

W kolejnych kwartałach decydująca będzie selektywność inwestorów. Rynek będzie się rozwijał, ale decyzje inwestycyjne będą coraz bardziej oparte na jakości aktywów, długości umów najmu i przewidywalności dochodu.