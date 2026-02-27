Kategoria artykułu: Finanse osobiste
Prywatny kapitał kontra demografia. Jak odroczona gratyfikacja może zrujnować emeryturę
Zabezpieczenie emerytalne staje w obliczu wyzwań demograficznych. Starzejące się społeczeństwo wpływać będzie na dużo niższą stopę zastąpienia, czyli relację emerytury do ostatniej pensji. Mimo dostępności narzędzi do długoterminowego oszczędzania na emeryturę, takich jak IKE i IKZE, oraz ich rosnącej popularności, wciąż niewielu decyduje się z nich aktywnie korzystać.
– Horyzont inwestycyjny w przypadku odkładania na emeryturę jest bardzo długi. W wielu przypadkach wynosi on co najmniej kilkadziesiąt lat. Paradoksalnie czas, czyli jeden z największych sprzymierzeńców w długofalowych inwestycjach, przez mechanizm odroczonej gratyfikacji okazuje się barierą nie do przebycia – mówi Krzysztof Szachogłuchowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu i Produktów w Generali Investments. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmniejszy się stopa zastąpienia w perspektywie najbliższych dekad.
- Jak działają IKE i IKZE oraz jakie są ich korzyści.
- Jakie możliwe są rozwiązania dopasowane do wieku inwestora.