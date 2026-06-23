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Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Przeceny na Wall Street pociągnęły w dół GPW. Notowania giełdowe z 23 czerwca 2026 r.

Przeceny spółek technologicznych na Wall Street pociągnęły w dół także europejskie giełdy. Nastrój inwestorów tylko pogorszyły odczyty PMI dla Niemiec i strefy euro, które okazały się niższe od oczekiwań. Nic więc dziwnego, że warszawski parkiet zakończył sesję na czerwono.

Andrzej Mężyński - autor artykułu - profil
23.06.2026, 17:45
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Korekty na GPW po słabych sesjach w USA i w Azji. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Dlaczego warszawska giełda zakończyła sesję na minusie i co stało za przeceną na rynkach
  2. Który surowcowy gigant najmocniej spadał na GPW i z jakiego powodu.
  3. Jak radziły sobie banki i które spółki z WIG20 zdołały zyskać.
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Indeksy na warszawskiej giełdzie zakończyły sesję na minusie. Szeroki WIG spadł o 0,44 proc., do 136 356,73 pkt., wobec 137 468,46 pkt. wcześniej. Najsłabiej wśród głównych benchmarków wypadł mWIG40, który stracił 0,86 proc. i zjechał do 9567,42 pkt. z 9550,78 pkt.

Wśród indeksów blue chipów WIG20 obniżył się o 0,41 proc., do 3616,22 pkt. (wobec 3644,44 pkt.), a szerszy WIG30 spadł o 0,5 proc., do 4580,39 pkt. z 4627,75 pkt. Podobną dynamikę pokazał WIG140, który stracił 0,45 proc., osiągając poziom 2650,89 pkt. wobec 2672,81 pkt. wcześniej.

Przeczytaj: GPW zamyka tydzień na minus. Podsumowanie notowań GPW 19 czerwca 2026 r.

Indeks małych spółek sWIG80 zniżkował o 0,5 proc., do 31 102,08 pkt. z 31 052,49 pkt. Z kolei WIGdivplus, grupujący spółki dywidendowe, zanotował najmniejszy spadek ze wszystkich – 0,04 proc., do 2879,37 pkt. wobec 2898,63 pkt.

GPW ofiarą przecen w Azji i na Wall Street

Przecena spółek technologicznych na Wall Street sprawiła, że w dół poszły azjatyckie giełdy. Potem korekta przeniosła się na europejskie rynki. Jak tłumaczy Arkadiusz Banaś z Alior Banku, doszły do tego dane PMI, które potwierdziły słabość niemieckiej gospodarki. „Sytuacja w niemieckim przemyśle, po zaledwie czterech miesiącach lekkiego ożywienia, ponownie staje pod znakiem zapytania (wskaźnik PMI spadł do poziomu 50 pkt., który jest granicą między ochłodzeniem a poprawą nastrojów)" – napisał analityk.

Cały czas kluczowy jednak będzie rynek półprzewodników. „Hossa spółek technologicznych oparta jest przede wszystkim na dynamicznym trendzie wzrostu nakładów na budowy zaawansowanych centrów danych, koniecznych do rozwoju AI. Ewentualne oznaki przeinwestowania na tym rynku będą przesłanką do dalszej realizacji zysków" – pisze Banaś.

Dlatego kluczowe będą środowe kwartalne wyniki Micron, czyli jednego z trzech głównych producentów pamięci. Mogą bowiem albo dać paliwo do wzrostów, albo ochłodzić nastroje inwestorów.

Najmocniej spadał KGHM

Najmocniej w WIG20 spadał KGHM. Kurs szedł w dół nawet o ponad 6 proc. Była to też firma, której akcje cieszyły się największymi obrotami – wyniosły one bowiem prawie 200 mln, podczas gdy całe obroty to 1,27 mld zł. „Liderem spadków pozostaje branża górnicza, reprezentowana przede wszystkim przez walory KGHM. (...) Charakterystyczna dla kursu spółki jest wysoka korelacja z notowaniami surowców (szczególnie miedzi i srebra, których wydobycie i obróbka stanowią trzon działalności KGHM-u), które dziś w większości notują wyraźne przeceny" – tłumaczy Banaś.

Słabo radziły też sobie banki. Sektor bankowy, reprezentowany przez WIG-BANKI, stracił 0,22 proc. i zamknął sesję na poziomie 23 826,18 pkt., w porównaniu z 24 074,75 pkt. wcześniej. Wśród banków notowanych w WIG20 lub mWIG40 żaden nie rósł, a najsłabszy był Alior, którego akcje spadały o ponad 2 proc. Najmniej w dół szedł kurs Erste – o 0,2 proc. Analitycy nie widzą jednak specyficznych powodów przeceny.

Rano na GPW spadały wszystkie spółki z WIG20. Po południu jednak część zaświeciła się na zielono. O 0,2 proc. poszły akcje Allegro i Żabki. Od sześciu poprzednich sesji kurs giganta e-commerce wzrósł łącznie o 12 proc.

Do liderów spadków należy też Modivo, które wczoraj straciło prawie 1 proc., a dziś traci prawie 3 proc. W dół idą też Tauron (-1,8 proc.), PGE (-1,5 proc.) oraz Enea (-1,6 proc.).

Główne wnioski

  1. Spadki na warszawskiej giełdzie były efektem przeceny technologicznej na Wall Street, która pociągnęła w dół rynki azjatyckie, a następnie europejskie. Dołożyły się do tego słabe dane PMI dla niemieckiego przemysłu
  2. Mimo ogólnej przeceny część spółek, zwłaszcza e-commerce, pokazała odporność
    Choć rano traciły wszystkie spółki z WIG20, po południu Allegro i Żabka zyskały po 0,2 proc., przy czym Allegro kontynuowało silny trend wzrostowy
  3. KGHM był liderem spadków w WIG20, tracąc ponad 6 proc. i generując najwyższe obroty – co analitycy łączą z wysoką korelacją kursu spółki z notowaniami miedzi i srebra, które również podlegały przecenie