Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Przeceny na Wall Street pociągnęły w dół GPW. Notowania giełdowe z 23 czerwca 2026 r.
Przeceny spółek technologicznych na Wall Street pociągnęły w dół także europejskie giełdy. Nastrój inwestorów tylko pogorszyły odczyty PMI dla Niemiec i strefy euro, które okazały się niższe od oczekiwań. Nic więc dziwnego, że warszawski parkiet zakończył sesję na czerwono.
Korekty na GPW po słabych sesjach w USA i w Azji. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego warszawska giełda zakończyła sesję na minusie i co stało za przeceną na rynkach
- Który surowcowy gigant najmocniej spadał na GPW i z jakiego powodu.
- Jak radziły sobie banki i które spółki z WIG20 zdołały zyskać.