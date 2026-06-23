Przeceny na Wall Street pociągnęły w dół GPW. Notowania giełdowe z 23 czerwca 2026 r.

Indeksy na warszawskiej giełdzie zakończyły sesję na minusie. Szeroki WIG spadł o 0,44 proc., do 136 356,73 pkt., wobec 137 468,46 pkt. wcześniej. Najsłabiej wśród głównych benchmarków wypadł mWIG40, który stracił 0,86 proc. i zjechał do 9567,42 pkt. z 9550,78 pkt.

Wśród indeksów blue chipów WIG20 obniżył się o 0,41 proc., do 3616,22 pkt. (wobec 3644,44 pkt.), a szerszy WIG30 spadł o 0,5 proc., do 4580,39 pkt. z 4627,75 pkt. Podobną dynamikę pokazał WIG140, który stracił 0,45 proc., osiągając poziom 2650,89 pkt. wobec 2672,81 pkt. wcześniej.

Indeks małych spółek sWIG80 zniżkował o 0,5 proc., do 31 102,08 pkt. z 31 052,49 pkt. Z kolei WIGdivplus, grupujący spółki dywidendowe, zanotował najmniejszy spadek ze wszystkich – 0,04 proc., do 2879,37 pkt. wobec 2898,63 pkt.

GPW ofiarą przecen w Azji i na Wall Street

Przecena spółek technologicznych na Wall Street sprawiła, że w dół poszły azjatyckie giełdy. Potem korekta przeniosła się na europejskie rynki. Jak tłumaczy Arkadiusz Banaś z Alior Banku, doszły do tego dane PMI, które potwierdziły słabość niemieckiej gospodarki. „Sytuacja w niemieckim przemyśle, po zaledwie czterech miesiącach lekkiego ożywienia, ponownie staje pod znakiem zapytania (wskaźnik PMI spadł do poziomu 50 pkt., który jest granicą między ochłodzeniem a poprawą nastrojów)" – napisał analityk.

Cały czas kluczowy jednak będzie rynek półprzewodników. „Hossa spółek technologicznych oparta jest przede wszystkim na dynamicznym trendzie wzrostu nakładów na budowy zaawansowanych centrów danych, koniecznych do rozwoju AI. Ewentualne oznaki przeinwestowania na tym rynku będą przesłanką do dalszej realizacji zysków" – pisze Banaś.

Dlatego kluczowe będą środowe kwartalne wyniki Micron, czyli jednego z trzech głównych producentów pamięci. Mogą bowiem albo dać paliwo do wzrostów, albo ochłodzić nastroje inwestorów.

Najmocniej spadał KGHM

Najmocniej w WIG20 spadał KGHM. Kurs szedł w dół nawet o ponad 6 proc. Była to też firma, której akcje cieszyły się największymi obrotami – wyniosły one bowiem prawie 200 mln, podczas gdy całe obroty to 1,27 mld zł. „Liderem spadków pozostaje branża górnicza, reprezentowana przede wszystkim przez walory KGHM. (...) Charakterystyczna dla kursu spółki jest wysoka korelacja z notowaniami surowców (szczególnie miedzi i srebra, których wydobycie i obróbka stanowią trzon działalności KGHM-u), które dziś w większości notują wyraźne przeceny" – tłumaczy Banaś.

Słabo radziły też sobie banki. Sektor bankowy, reprezentowany przez WIG-BANKI, stracił 0,22 proc. i zamknął sesję na poziomie 23 826,18 pkt., w porównaniu z 24 074,75 pkt. wcześniej. Wśród banków notowanych w WIG20 lub mWIG40 żaden nie rósł, a najsłabszy był Alior, którego akcje spadały o ponad 2 proc. Najmniej w dół szedł kurs Erste – o 0,2 proc. Analitycy nie widzą jednak specyficznych powodów przeceny.

Rano na GPW spadały wszystkie spółki z WIG20. Po południu jednak część zaświeciła się na zielono. O 0,2 proc. poszły akcje Allegro i Żabki. Od sześciu poprzednich sesji kurs giganta e-commerce wzrósł łącznie o 12 proc.

Do liderów spadków należy też Modivo, które wczoraj straciło prawie 1 proc., a dziś traci prawie 3 proc. W dół idą też Tauron (-1,8 proc.), PGE (-1,5 proc.) oraz Enea (-1,6 proc.).