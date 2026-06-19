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Kategoria artykułu: Newsy

GPW zamyka tydzień na minus. Podsumowanie notowań GPW 19 czerwca 2026 r.

Po południu większość głównych indeksów GPW znajdowała się na minusie. Negatywnie na rynek wpływały spadki KGHM oraz spółek z sektora bankowego. Liderem zwyżek w WIG20 było Allegro. Do najsłabszych spółek na szerokim rynku należały Medinice i BNP Paribas.

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19.06.2026, 16:45
logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak radziła sobie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 19 czerwca 2026 r.
  2. Które spółki najbardziej rosły.
  3. Które szły w dół.
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Ok. godz. 16.10 WIG20 spadał o 0,2 proc. do ok. 3665 pkt, WIG zniżkował o 0,1 proc. do ok. 138358 pkt.

W Europie indeks FTSE 100 spadał o 0,3 proc., DAX zysiwał 0,1 proc., a CAC 40 zniżkował o 0,2 proc.

W USA S&P 500 zyskiwał 1,1 proc., a Nasdaq Comp. szedł w górę o 1,9 proc.

GPW w tygodniu na minus po rekordzie z poniedziałku

Gdyby indeks WIG20 zakończył sesję na tych poziomach, w ciągu całego tygodnia spadłby o 1,7 proc., natomiast wartość WIG zmniejszyłaby się o 0,4 proc.

W poniedziałek 15 czerwca indeksy WIG i mWIG40 znalazły się na historycznych maksimach, były to odpowiednio: 141 210,09 pkt i 9 867,6 pkt. Tamtego dnia WIG20 sięgnął maksimum hossy na poziomie 3 787,75 pkt.

W piątek negatywnie na rynek wpływają spadki KGHM oraz spółek z sektora bankowego.

KGHM ok. godz. 16.10 zniżkował o 3,2 proc. do 362,3 zł, podczas gdy rano spółka traciła 1,6 proc. Podczas środowej sesji 17 czerwca akcje spółki kosztowały 396,4 zł, co jest najwyższym poziomem w historii.

Kurs BNP Paribas szedł w dół o 6 proc. do 153,2 zł. 10 kwietnia 2026 r. kurs BNP Paribas był na najwyższym w historii poziomie – 168,20 zł. W piątek jest niżej o 2,7 proc.

Jak podał w piątek Bloomberg, cena akcji w ABB BNP Paribas Bank Polska została ustalona na 155 zł. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, akcjonariusz tego banku, oferuje do 4,36 mln akcji.

PKO BP tracił 0,8 proc. W tym tygodniu, 15 czerwca, kurs spółki sięgnął historycznego maksimum na poziomie 108,08 zł. W piątek ok. godz. 16.10 akcje spółki kosztowały 104,7 zł.

W piątek wśród blue chipów najmocniej rosło Allegro, ok. godz. 16.10 o 3,2 proc. do 39,7 zł. Jest to piąta zwyżka z rzędu, przez cztery poprzednie sesje spółka łącznie zyskała 12 proc.

Jak poinformowała spółka w czwartek po zamknięciu giełdy, Allegro i InPost podpisały niewiążący list intencyjny dotyczący wypracowania w nadchodzących miesiącach nowej umowy ramowej, zawieszony został także spór w sądzie arbitrażowym.

Przeczytaj: Pokój między Allegro i InPostem. Firmy zawieszają spór i podpisują ważny dokument

Po 1,5 proc. rosły Kęty. Kęty na początku sesji znalazły się na najwyższym poziomie w historii – 1 256 zł. Spółka na sześć poprzednich sesji zanotowała tylko jedną zniżkę i łącznie zyskała ok. 4,3 proc. Od początku 2026 r. do 18 czerwca Kęty wzrosły o 34 proc.

ZWZ Grupy Kęty zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 482,77 mln zł, co daje 48,97 zł dywidendy na akcję za 2025 r.

Przeczytaj: Grupa Kęty wypłaci 48,97 zł dywidendy na akcję za 2025 r.

Najsłabsza na szerszym rynku była spółka Medinice, ze zniżką o 8,5 proc.

Kurs Medinice zaczął dynamicznie rosnąć 19 stycznia 2026 r., kiedy spółka poinformowała, że złożyła finalny pakiet dokumentów w procedurze FDA 510(k) dla systemu CoolCryo. Kilka dni później zarząd Medinice podpisał list intencyjny z międzynarodowym podmiotem działającym na rynku kardiochirurgii dotyczący potencjalnej sprzedaży projektu CoolCryo, a 16 lutego system CoolCryo otrzymał zgodę od FDA (Food and Drug Administration), tzw. clearance.

Od 19 stycznia do 5 czerwca akcje Medinice zdrożały o ok. 480 proc. Od 8 czerwca do czwartkowego zamknięcia straciły na wartości niemal 8 proc.

Główne wnioski

  1. Słabość GPW 19 czerwca na tle rynków bazowych. Główne indeksy w Polsce lekko spadały, podczas gdy na największych giełdach w Europie panowała mieszana sytuacja, a w USA widoczne były wyraźne wzrosty.
  2. Sektor surowcowy i bankowy ciąży indeksom. Spadki KGHM oraz banków (m.in. BNP Paribas, PKO BP) miały istotny wpływ tego dnia na WIG20.
  3. Duże rozwarstwienie wyników spółek. Silne wzrosty Allegro i Kęt kontrastują z mocnymi spadkami Medinice czy BNP Paribas, co sugeruje selektywny charakter handlu w piątek.