GPW zamyka tydzień na minus. Podsumowanie notowań GPW 19 czerwca 2026 r.

Ok. godz. 16.10 WIG20 spadał o 0,2 proc. do ok. 3665 pkt, WIG zniżkował o 0,1 proc. do ok. 138358 pkt.

W Europie indeks FTSE 100 spadał o 0,3 proc., DAX zysiwał 0,1 proc., a CAC 40 zniżkował o 0,2 proc.

W USA S&P 500 zyskiwał 1,1 proc., a Nasdaq Comp. szedł w górę o 1,9 proc.

GPW w tygodniu na minus po rekordzie z poniedziałku

Gdyby indeks WIG20 zakończył sesję na tych poziomach, w ciągu całego tygodnia spadłby o 1,7 proc., natomiast wartość WIG zmniejszyłaby się o 0,4 proc.

W poniedziałek 15 czerwca indeksy WIG i mWIG40 znalazły się na historycznych maksimach, były to odpowiednio: 141 210,09 pkt i 9 867,6 pkt. Tamtego dnia WIG20 sięgnął maksimum hossy na poziomie 3 787,75 pkt.

W piątek negatywnie na rynek wpływają spadki KGHM oraz spółek z sektora bankowego.

KGHM ok. godz. 16.10 zniżkował o 3,2 proc. do 362,3 zł, podczas gdy rano spółka traciła 1,6 proc. Podczas środowej sesji 17 czerwca akcje spółki kosztowały 396,4 zł, co jest najwyższym poziomem w historii.

Kurs BNP Paribas szedł w dół o 6 proc. do 153,2 zł. 10 kwietnia 2026 r. kurs BNP Paribas był na najwyższym w historii poziomie – 168,20 zł. W piątek jest niżej o 2,7 proc.

Jak podał w piątek Bloomberg, cena akcji w ABB BNP Paribas Bank Polska została ustalona na 155 zł. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, akcjonariusz tego banku, oferuje do 4,36 mln akcji.

PKO BP tracił 0,8 proc. W tym tygodniu, 15 czerwca, kurs spółki sięgnął historycznego maksimum na poziomie 108,08 zł. W piątek ok. godz. 16.10 akcje spółki kosztowały 104,7 zł.

W piątek wśród blue chipów najmocniej rosło Allegro, ok. godz. 16.10 o 3,2 proc. do 39,7 zł. Jest to piąta zwyżka z rzędu, przez cztery poprzednie sesje spółka łącznie zyskała 12 proc.

Jak poinformowała spółka w czwartek po zamknięciu giełdy, Allegro i InPost podpisały niewiążący list intencyjny dotyczący wypracowania w nadchodzących miesiącach nowej umowy ramowej, zawieszony został także spór w sądzie arbitrażowym.

Po 1,5 proc. rosły Kęty. Kęty na początku sesji znalazły się na najwyższym poziomie w historii – 1 256 zł. Spółka na sześć poprzednich sesji zanotowała tylko jedną zniżkę i łącznie zyskała ok. 4,3 proc. Od początku 2026 r. do 18 czerwca Kęty wzrosły o 34 proc.

ZWZ Grupy Kęty zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 482,77 mln zł, co daje 48,97 zł dywidendy na akcję za 2025 r.

Najsłabsza na szerszym rynku była spółka Medinice, ze zniżką o 8,5 proc.

Kurs Medinice zaczął dynamicznie rosnąć 19 stycznia 2026 r., kiedy spółka poinformowała, że złożyła finalny pakiet dokumentów w procedurze FDA 510(k) dla systemu CoolCryo. Kilka dni później zarząd Medinice podpisał list intencyjny z międzynarodowym podmiotem działającym na rynku kardiochirurgii dotyczący potencjalnej sprzedaży projektu CoolCryo, a 16 lutego system CoolCryo otrzymał zgodę od FDA (Food and Drug Administration), tzw. clearance.

Od 19 stycznia do 5 czerwca akcje Medinice zdrożały o ok. 480 proc. Od 8 czerwca do czwartkowego zamknięcia straciły na wartości niemal 8 proc.