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GPW zamyka tydzień na minus. Podsumowanie notowań GPW 19 czerwca 2026 r.
Po południu większość głównych indeksów GPW znajdowała się na minusie. Negatywnie na rynek wpływały spadki KGHM oraz spółek z sektora bankowego. Liderem zwyżek w WIG20 było Allegro. Do najsłabszych spółek na szerokim rynku należały Medinice i BNP Paribas.
Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak radziła sobie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 19 czerwca 2026 r.
- Które spółki najbardziej rosły.
- Które szły w dół.