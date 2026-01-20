Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Przeciąganie liny w UOKiK. Sektor finansowy liczy na zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim
W siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbiorą się przedstawiciele rynku, administracji i think-tanków. Będą rozmawiać o pierwszej od półtora dekady dużej nowelizacji prawa o kredycie konsumenckim. Sektor finansowy liczy, że urząd wyjaśni zdawkowe odpowiedzi na uwagi zgłoszone podczas konsultacji, a także da się przekonać do negatywnie ocenionych propozycji. Chodzi m.in. o sankcję kredytu darmowego, limit kosztów pozaodsetkowych, demonopolizację rynku informacji kredytowej i okres przechowywania danych onkologicznych. Ustawa ma wejść w życie najpóźniej 20 listopada 2026 r.
20.01.2026, 05:59
W siedzibie UOKiK-u spotkają się przedstawiciele organizacji branżowych, think-tanków i administracji. Będą rozmawiać o projekcie ustawy o kredycie konsumenckim. Fot. PAP/Rafał Guz
