Przemek Pokorski: Wynik dowieziesz. Pytanie, co zostanie po drodze. Dyrektor zarządzający Velux Polska gościem podcastu „Jesteś Marką. Leadership Factor"

Leadership Factor – sprawdzamy wpływ, nie wizerunek

Gościem odcinka jest Przemek Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska – lider, który wyrósł z twardej szkoły sprzedaży FMCG, a dziś zarządza organizacją opartą na wartościach. Przyjął wyzwanie od Macieja Hermana, prezesa firmy Wedel .

Już na starcie widać napięcie, które definiuje jego styl: wynik vs. człowiek. Tempo vs. jakość decyzji. Skuteczność vs. odpowiedzialność. I właśnie to napięcie sprawdzamy.

Większość liderów dowozi wynik. Różnica jest w tym, jak to robią

W serii szybkich odpowiedzi Pokorski nie zostawia wątpliwości – Lider odpowiada nie tylko za wynik, ale za konsekwencje swoich decyzji dla ludzi – pracowników i klientów.

To jedno zdanie ustawia całą rozmowę. Bo jeśli decyzje są centrum przywództwa, to ich jakość nie kończy się na liczbach. Zaczyna się tam, gdzie pojawia się wpływ – na ludzi, energię zespołu i długofalową zdolność organizacji do działania.

Największy koszt? Powtarzanie tych samych błędów

Zapytany o ukryte koszty decyzji liderów, nie wskazuje spektakularnych porażek. Wskazuje coś znacznie bardziej niebezpiecznego.

– Największym kosztem jest nieuczenie się na własnych błędach. Powtarzanie tego samego – tylko mocniej – i oczekiwanie innych rezultatów – mówi Przemek Pokorski.

To moment, w którym przywództwo przestaje być kwestią kompetencji, a zaczyna być kwestią dojrzałości. Bo firmy nie tracą najwięcej na złych decyzjach, tylko na decyzjach powtarzanych bez refleksji.

Przewidywalność lidera daje ludziom przestrzeń do odwagi

Jednym z najmocniejszych wątków rozmowy jest odwrócenie popularnego przekonania.

– Przewidywalność nie oznacza nudy. Przewidywalność daje bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo uruchamia kreatywność! – twierdzi Przemek Pokorski.

To ważna korekta w świecie, który premiuje charyzmę, szybkość i efekt „wow”. Przemek Pokorski pokazuje coś odwrotnego: to nie intensywność lidera buduje zespoły, tylko jego spójność.

Wartości albo wygrywają, albo organizacja się rozpada

W rozmowie wraca jeden motyw: wybór między celem a wartościami. Odpowiedź Przemka Pokorskiego jest jednoznaczna i nie pozostawia wątpliwości.

– W momencie zderzenia wybór zawsze jest jeden: wartości – twierdzi dyrektor zarządzający Velux Polska.

Bo – jak sam podkreśla – brak spójności lidera jest trudniejszy do wybaczenia niż zła decyzja.

DNA przywództwa wg Gallupa

To styl przywództwa, który łączy egzekucję z wywieraniem wpływu. Przemek Pokorski dąży konsekwentnie do realizacji swoich celów. Do zarządzania biznesem wykorzystuje kompetencje interpersonalne – umiejętność nawiązywania kontaktów, perswazji, negocjacji, uchylania obiekcji i przeszkód, dopinania kontraktów. Ten lider potrzebuje ambitnych wyzwań i potrafi zmotywować i zorganizować odpowiednich ludzi wokół, by je zrealizować.

Top 5 talentów Gallupa Przemka Pokorskiego: Osiąganie, Czar, Organizator, Aktywator, Komunikatywność. Fot. Jakub Kuźmiński / XYZ

Empatia to dziś warunek zarządzania

Najbardziej nieoczywisty temat rozmowy? Empatia i jej rola w zarządzaniu. Przemek Pokorski podkreśla wagę tego, by lider wykazywał sie empatię.

– Lider powinien mieć empatię. Powinien umieć słuchać, obserwować i czytać zachowania – uważa menedżer.

Po chwili dodaje również, że w dzisiejszych czasach będzie coraz trudniej zarządzać bez empatii. To zdanie wybrzmiewa szczególnie w kontekście ostatnich lat – pandemii, wojny, permanentnej niepewności. Przemek Pokorski nie romantyzuje empatii. Traktuje ją jako narzędzie zarządcze.

Liderów różnicuje sposób, w jaki dowożą wynik

Ten odcinek pokazuje jedną ważną rzecz: wynik jest dziś standardem. Liderów różnicuje sposób, w jaki ten wynik powstaje. Bo – jak mówi Przemek Pokorski – większość potrafi dowieźć. Niewielu potrafi dowieźć i nie stracić po drodze ludzi.