Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy! Sezon 1 Odc. 8
Przemek Pokorski: Wynik dowieziesz. Pytanie, co zostanie po drodze. Dyrektor zarządzający Velux Polska gościem podcastu „Jesteś Marką. Leadership Factor"
Czy lider może dowozić wyniki i jednocześnie nie tracić zespołu? Przemek Pokorski pokazuje, że to nie wybór albo-albo, tylko kwestia tego, jak realizujemy cele. W rozmowie pada mocna teza: o jakości przywództwa decyduje nie sam wynik, ale sposób jego osiągania. To spojrzenie, które zmienia myślenie o roli lidera we współczesnej firmie.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Dlaczego przewidywalność lidera nie zabija kreatywności, tylko ją uruchamia.
- Jakie decyzje generują największy „ukryty koszt przywództwa”.
- Czym różni się skuteczny lider od lidera, który naprawdę buduje wpływ.