Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy! Sezon 1 Odc. 8
Przemek Pokorski: Wynik dowieziesz. Pytanie, co zostanie po drodze. Dyrektor zarządzający Velux Polska gościem podcastu „Jesteś Marką. Leadership Factor"

Czy lider może dowozić wyniki i jednocześnie nie tracić zespołu? Przemek Pokorski pokazuje, że to nie wybór albo-albo, tylko kwestia tego, jak realizujemy cele. W rozmowie pada mocna teza: o jakości przywództwa decyduje nie sam wynik, ale sposób jego osiągania. To spojrzenie, które zmienia myślenie o roli lidera we współczesnej firmie.

Joanna Malinowska-Parzydło
28.04.2026, 03:00
Joanna Malinowska - Parzydło, Przemek Pokorski

Z tego odcinka dowiesz się…

  1. Dlaczego przewidywalność lidera nie zabija kreatywności, tylko ją uruchamia.
  2. Jakie decyzje generują największy „ukryty koszt przywództwa”.
  3. Czym różni się skuteczny lider od lidera, który naprawdę buduje wpływ.
Leadership Factor – sprawdzamy wpływ, nie wizerunek

Gościem odcinka jest Przemek Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska – lider, który wyrósł z twardej szkoły sprzedaży FMCG, a dziś zarządza organizacją opartą na wartościach. Przyjął wyzwanie od Macieja Hermana, prezesa firmy Wedel .

Już na starcie widać napięcie, które definiuje jego styl: wynik vs. człowiek. Tempo vs. jakość decyzji. Skuteczność vs. odpowiedzialność. I właśnie to napięcie sprawdzamy.

Większość liderów dowozi wynik. Różnica jest w tym, jak to robią

W serii szybkich odpowiedzi Pokorski nie zostawia wątpliwości – Lider odpowiada nie tylko za wynik, ale za konsekwencje swoich decyzji dla ludzi – pracowników i klientów.

Lider odpowiada nie tylko za wynik, ale za konsekwencje swoich decyzji dla ludzi – pracowników i klientów

To jedno zdanie ustawia całą rozmowę. Bo jeśli decyzje są centrum przywództwa, to ich jakość nie kończy się na liczbach. Zaczyna się tam, gdzie pojawia się wpływ – na ludzi, energię zespołu i długofalową zdolność organizacji do działania.

Największy koszt? Powtarzanie tych samych błędów

Zapytany o ukryte koszty decyzji liderów, nie wskazuje spektakularnych porażek. Wskazuje coś znacznie bardziej niebezpiecznego.

– Największym kosztem jest nieuczenie się na własnych błędach. Powtarzanie tego samego – tylko mocniej – i oczekiwanie innych rezultatów – mówi Przemek Pokorski.

To moment, w którym przywództwo przestaje być kwestią kompetencji, a zaczyna być kwestią dojrzałości. Bo firmy nie tracą najwięcej na złych decyzjach, tylko na decyzjach powtarzanych bez refleksji.

Przewidywalność lidera daje ludziom przestrzeń do odwagi

Jednym z najmocniejszych wątków rozmowy jest odwrócenie popularnego przekonania.

– Przewidywalność nie oznacza nudy. Przewidywalność daje bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo uruchamia kreatywność! – twierdzi Przemek Pokorski.

To ważna korekta w świecie, który premiuje charyzmę, szybkość i efekt „wow”. Przemek Pokorski pokazuje coś odwrotnego: to nie intensywność lidera buduje zespoły, tylko jego spójność.

Wartości albo wygrywają, albo organizacja się rozpada

W rozmowie wraca jeden motyw: wybór między celem a wartościami. Odpowiedź Przemka Pokorskiego jest jednoznaczna i nie pozostawia wątpliwości.

– W momencie zderzenia wybór zawsze jest jeden: wartości – twierdzi dyrektor zarządzający Velux Polska.

Bo – jak sam podkreśla – brak spójności lidera jest trudniejszy do wybaczenia niż zła decyzja.

DNA przywództwa wg Gallupa

To styl przywództwa, który łączy egzekucję z wywieraniem wpływu. Przemek Pokorski dąży konsekwentnie do realizacji swoich celów. Do zarządzania biznesem wykorzystuje kompetencje interpersonalne – umiejętność nawiązywania kontaktów, perswazji, negocjacji, uchylania obiekcji i przeszkód, dopinania kontraktów. Ten lider potrzebuje ambitnych wyzwań i potrafi zmotywować i zorganizować odpowiednich ludzi wokół, by je zrealizować.

Top 5 talentów Gallupa Przemka Pokorskiego: Osiąganie, Czar, Organizator, Aktywator, Komunikatywność. Fot. Jakub Kuźmiński / XYZ

Empatia to dziś warunek zarządzania

Najbardziej nieoczywisty temat rozmowy? Empatia i jej rola w zarządzaniu. Przemek Pokorski podkreśla wagę tego, by lider wykazywał sie empatię.

– Lider powinien mieć empatię. Powinien umieć słuchać, obserwować i czytać zachowania – uważa menedżer.

Po chwili dodaje również, że w dzisiejszych czasach będzie coraz trudniej zarządzać bez empatii. To zdanie wybrzmiewa szczególnie w kontekście ostatnich lat – pandemii, wojny, permanentnej niepewności. Przemek Pokorski nie romantyzuje empatii. Traktuje ją jako narzędzie zarządcze.

Liderów różnicuje sposób, w jaki dowożą wynik

Ten odcinek pokazuje jedną ważną rzecz: wynik jest dziś standardem. Liderów różnicuje sposób, w jaki ten wynik powstaje. Bo – jak mówi Przemek Pokorski – większość potrafi dowieźć. Niewielu potrafi dowieźć i nie stracić po drodze ludzi.

Większość potrafi dowieźć. Niewielu potrafi dowieźć i nie stracić po drodze ludzi.