Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Publiczne sklepy zamiast wielkich sieci. Toronto testuje odpowiedź na wysokie ceny żywności
W Kanadzie wraca dyskusja o publicznych sklepach spożywczych. Toronto rozważa cztery placówki w najbiedniejszych dzielnicach, a eksperci proponują ogólnokrajową sieć, która mogłaby obniżać ceny i ograniczać zależność od dużych sieci handlowych.
07.06.2026, 05:44
W Toronto wraca pomysł publicznych sklepów spożywczych, które miałyby działać tam, gdzie mieszkańcy najmocniej odczuwają wysokie ceny żywności. Fot. Anna Lach
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Toronto rozważa otwarcie miejskich sklepów spożywczych.
- Co o takich sklepach mówią naukowcy i dlaczego widzą dla rządów oraz samorządów inną rolę na rynku żywności.
- Czy na rosnące ceny wpływa marnowanie żywności w sklepach i co ma z tym wspólnego zanik umiejętności gotowania.