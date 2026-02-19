Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Rada Pokoju: miliardy na odbudowę Gazy i polityczne akcenty Trumpa
Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Pokoju odbyło się w czwartek w Waszyngtonie z udziałem przedstawicieli 49 państw. Prezydent USA Donald Trump ogłosił konkretne wsparcie finansowe i militarne dla Strefy Gazy oraz przedstawił swoją wizję międzynarodowego pokoju.
19.02.2026, 19:11
W obradach wzięli udział przedstawiciele 49 państw, z czego większość uczestniczyła jako obserwatorzy. Kilkanaście krajów było reprezentowanych na najwyższym szczeblu – przez prezydentów lub premierów. Fot. Chip Somodevilla/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegło pierwsze posiedzenie Rady Pokoju w Waszyngtonie i kto w nim uczestniczył.
- Jakie deklaracje finansowe i wojskowe padły w kontekście odbudowy Strefy Gazy.
- Jakie stanowiska wobec konfliktu w Gazie i na Bliskim Wschodzie przedstawili liderzy.