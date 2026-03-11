Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Rafał Brzoska: EWG 2.0, czyli dlaczego jestem eurokonstruktywistą (FELIETON)
Jestem eurokonstruktywistą, a to jest opowieść za Europą. To apel o przywrócenie jej skrzydeł. To rozmowa o konkretnych rozwiązaniach. Pokonywaliśmy już wielkie kryzysy. Jeśli chcemy wygrać przyszłość, nie możemy stać w miejscu. Musimy odpowiedzieć na globalne wyzwania gospodarcze i technologiczne. Europejski motyl nie potrzebuje odwłoku, lecz skrzydeł. Nie kolejnej warstwy przepisów, lecz odwagi, by latać. Wolność gospodarcza, wolna konkurencja i silna przedsiębiorczość nie są zagrożeniem dla europejskiego projektu, ale warunkiem jego przetrwania.
Fot. XYZ – ilustracja wygenerowana przez autora
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym eurokonstruktywista różni się od euroentuzjasty i eurosceptyka.
- Dlaczego Polska powinna stanąć na czele odnowy Unii Europejskiej.
- Jakie siedem rozwiązań warto wprowadzić w EWG 2.0.