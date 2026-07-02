Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Raiffeisen przetestował cyfrowy bank w Polsce. Teraz chce z nim ruszyć za granicę
– Wybraliśmy już kilka krajów, decyzja o kierunkach zapadnie w najbliższych miesiącach – ujawnia Pauline Schreuder, która od października stoi na czele cyfrowego Raiffeisena. Zapowiada mocniejsze wejście w pożyczki ratalne, wprowadzenie nowej metody płatniczej i wskazuje, kiedy bank zacznie na siebie zarabiać.
02.07.2026, 05:50
Pauline Schreuder, szefowa Raiffeisen Digital Banku na Polskę przyznaje, że bank ma w Polsce 2,6 mld zł aktywów, a jego aplikację pobrało 700 tys. osób. Zapowiada też nowości w ofercie. Fot. materiały prasowe RDB
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego cyfrowy Raiffeisen nie chce być finansowym supermarketem i z jakich usług rezygnuje.
- Które produkty Raiffeisena są najpopularniejsze, a na które kładzie teraz największy nacisk.
- Kiedy Raiffeisen Digital osiągnie próg rentowności i na jakie nowe rynki zamierza wkroczyć.