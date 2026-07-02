Raiffeisen przetestował cyfrowy bank w Polsce. Teraz chce z nim ruszyć za granicę

Takiej dynamiki mogłyby pozazdrościć mu inne polskie banki. Pomimo działalności prowadzonej z oddalonego od 700 km od Warszawy Wiednia, w 2025 r. zwiększył portfel pożyczek o 37 proc., a jego liczba klientów urosła o 31 proc. rok do roku. Mowa o Raiffeisen Digital Banku (RDB), cyfrowym ramieniu austriackiego Raiffeisena. Jesienią mija pięć lat od jego oficjalnego debiutu nad Wisłą. Do komercyjnego sukcesu jeszcze daleko. Bank sukcesywnie jednak buduje skalę, przedstawia kolejne cele i planuje na bazie polskich doświadczeń wychodzić za granicę.

Cyfrowy Raiffeisen z nową szefową i szerszą ofertą

Od 1 października szefową RDB na Polskę jest Pauline Schreuder, wcześniej odpowiedzialna za marketing cyfrowego banku. Objęła stanowisko po Kamilu Niewiatowskim (dołączył do zespołu UniCreditu na stanowisko szefa departamentu bancassurance). Nastąpiło to kilka miesięcy po tym, gdy cyfrowy Raiffeisen zdecydował się wycofać z Rumunii, by w pełni skupić się na Polsce.

Zmianę widać było gołym okiem. Cyfrowy bank postawił głównie na rozwój oferty. Najpierw wprowadził lokaty i konta oszczędnościowe w euro. Potem dodał pożyczki dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) oraz wirtualne karty płatnicze w euro. Poza nimi oferuje też w Polsce konta i lokaty w złotym, pożyczkę gotówkową i konsolidacyjną. 1 lipca 2026 r. udostępnił w aplikacji e-kantor. Na razie ogranicza się do wymiany złotych na euro i odwrotnie.

Bank nie ujawnia szczegółów biznesowych swojej działalności. Pauline Schreuder wskazuje jedynie, że aktywa banku przekraczają 2,6 mld zł. To jedna czwarta tego, co Nest Bank, który jest najmniejszym bankiem z lokalną licencją. Aplikację banku pobrało do tej pory w Polsce 700 tys. osób. Najpopularniejszym produktem jest pożyczka gotówkowa, ale najszybciej rosnącym segmentem są lokaty. W drugim kwartale klienci założyli o 35,5 proc. więcej lokat niż przed rokiem.

Nie chce budować supermarketu finansowego

Bank nie będzie instytucją finansową pierwszego wyboru dla wszystkich. Buduje rozpoznawalność na polskim rynku, która pomoże mu wychodzić mocniej po klientów z określonych segmentów. Chodzi głównie o osoby, które cenią sobie możliwość wzięcia szybkiego i wygodnego finansowania oraz szukają atrakcyjnych sposobów na lokowanie oszczędności. Raiffeisen Digital Bank przyciąga klientów cyfrowych, którzy nie mają czasu na wizyty w oddziałach i cenią sobie szybkość oraz prostotę bankowości mobilnej. Dlatego większość jego klientów ma 20-55 lat.

– Moim celem jest budowa rozpoznawalnej marki w Polsce w tych konkretnych obszarach, a także poprawianie poziomu satysfakcji klientów z naszej oferty. Nie będziemy supermarketem finansowym. Dlatego, choć patrzymy na usługi dodatkowe (VAS) i rozważamy, które z nich wprowadzić, to nie ścigamy się na najszerszą ofertę na rynku. Nie myślimy na razie o wchodzeniu w segment inwestycji ani płatności odroczonych. Rozmawiamy za to z partnerami o proponowaniu ubezpieczeń, choć żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte – komentuje Pauline Schreuder.

W 2025 r. bank uporał się z jedną z kluczowych niedogodności dla swoich klientów. W związku z tym, że zarejestrowany jest w Austrii, podatek od oszczędności wynosi 25, a nie 19 proc. jak w Polsce. Bank udostępnił klientom formularz on-line, który pozwala wnioskować o zwolnienie z opodatkowania w Austrii i samodzielnie rozliczyć się w Polsce.

Teraz RDB pracuje nad udostępnieniem nowej możliwości płatniczej. Nasza rozmówczyni nie podaje szczegółów, ale chodzi zapewne o płatności za pośrednictwem systemu BLIK bezpośrednio w jego aplikacji bankowej. Nie byłby pierwszym bankiem działającym z zagranicy, który udostępnia polski system płatniczy. W 2024 r. wprowadził go Revolut, w 2025 r. UniCredit.

Zamiast tego skupia się na pożyczkach ratalnych

W 2026 r. Raiffeisen chce się skoncentrować na pożyczkach ratalnych. Miał wprawdzie ambitne plany w tym zakresie rok temu, ale zmienił priorytety, co spowolniło cały proces. RDB ma już interfejs API, do którego mają podpinać się tradycyjne i internetowe sklepy, które są gotowe rozszerzyć opcje płatności o finansowanie ratalne. Tempo wdrożeń będzie zatem mocno zależne od procesów wewnętrznych u partnerów RDB. Obecnie usługę ma wdrożyć kilkunastu partnerów, m.in. BIBIV Raty, Gleevery i Plenti. Docelowo instytucja chciałaby być obecna w co najmniej kilkuset sklepach, on-line w usługach, elektronice i branży samochodowej.

Od marca bank oferuje klientom pożyczki na klik (pre-approved). Czy takie działanie ma sens przy niewielkiej skali biznesu? Według Pauline Schreuder kluczową korzyścią będzie udostępnienie klientom łatwej i wygodnej możliwości finansowania, co zwiększy ich lojalność wobec banku. Na razie o kredyty wystąpiło 20 proc. klientów, którym bank to zaoferował. Największe finansowanie dotyczyło kwot powyżej 20 tys. złotych.

Równocześnie bank zwiększa maksymalne kwoty udostępniane klientom. W marcu 2026 roku RDB podniósł limit kredytów konsolidacyjnych ze 150 do 200 tys. zł. Od maja natomiast zwiększył finansowanie dla jednoosobowych działalności gospodarczych z 75 do 150 tys. zł.

Nasza rozmówczyni wskazuje, że odsetek niespłacanych na czas kredytów pozostaje na poziomie rynkowym. Bank ogranicza ryzyko kredytowe, sprzedając portfele wierzytelności zewnętrznym podmiotom. Pierwszą taką transakcję przeprowadził na przełomie roku.

Analizuje możliwości wychodzenia za granicę

Pauline Schreuder wskazuje, że testy w Polsce potwierdziły duży potencjał rozwijania bankowości w oparciu o cyfrowe procesy, bez konieczności utrzymywania kosztownej sieci oddziałów. Przetestowana w Polsce platforma jest łatwo skalowalna na kolejne rynki, tym bardziej że działa w chmurze. Gdzie zatem RDB planuje dalszą ekspansję?

– Będą to przede wszystkim duże rynki z istotnym udziałem klientów mobilnych oraz zbliżonymi regulacjami do tych obowiązujących w Polsce i Austrii. Wybraliśmy już kilka takich krajów i prowadzimy obecnie analizy i badamy potencjał poszczególnych rynków. Decyzja o konkretnym kierunku zapadnie w najbliższych miesiącach – wskazuje nasza rozmówczyni.

Raiffeisen zmierzy się tam z innymi cyfrowymi bankami i fintechami. Jak przekonuje, przewagą Raiffeisena na tych rynkach ma być połączenie nowoczesnej platformy cyfrowej z dojrzałym podejściem do bezpieczeństwa, co gwarantuje zaplecze jednej z najbardziej dojrzałych grup bankowych w Europie oraz udział człowieka w obsłudze klienta. Docelowo oferta produktowa będzie zróżnicowana geograficznie i dopasowana do lokalnego rynku.

RDB osiągnie próg rentowności w 2027 lub 2028 r.

Dla firmy nie jest kluczowe szybkie osiąganie progu rentowności (break-even). Choć w Polsce nastąpi to już w 2027 lub 2028 roku. Tempo jego osiągnięcia będzie zależeć głównie od rozwoju bazy aktywnych klientów i nabierania skali przez kolejne produkty finansowe.

Zdaniem Pauline Schreuder okres poniżej 10 lat dla większości fintechów to dość naturalny czas na osiągnięcie break-even. Jak przekonuje nasza rozmówczyni, dla austriackiego właściciela kluczowe są wzrosty na poszczególnych rynkach. Woli, jednak gdy odbywają się one systematycznie i stopniowo, a nie gwałtownie i za wszelką cenę.

Zdaniem eksperta W cyfrowej bankowości lojalność klientów bywa ulotna Raiffeisen Digital Bank wdraża model selektywnej specjalizacji, w którym skala ma być budowana nie przez pełną ofertę bankową, lecz przez kilka wysoko marżowych i łatwych do cyfryzacji produktów. Chodzi o kredyt gotówkowy, pożyczki konsolidacyjne, depozyty i finansowanie ratalne.



Kluczowym testem dla tego biznesplanu będzie 2026 rok, bo wejście w raty online wymaga nie tylko technologii, ale przede wszystkim sprawnej akwizycji partnerów handlowych i utrzymania jakości portfela przy rosnących limitach kredytowych.



Szansą dla cyfrowego oddziału wydaje się być niska baza kosztowa, brak sieci oddziałów i możliwość replikacji platformy na innych rynkach, co może poprawiać zwrot z inwestycji wraz ze skalą działania.



Główne wyzwanie to zależność od ceny depozytów i kosztu pozyskania klienta, ponieważ w cyfrowej bankowości lojalność użytkownika bywa ulotna, a konkurencja (szczególnie mniejsze, bardziej agresywne podmioty) może szybko odpowiedzieć promocjami.