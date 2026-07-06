Rail Baltica: ważą się losy kontraktu. Jest nowy termin kluczowej rozprawy
Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył nowy termin rozprawy, która może przesądzić o losie wykonawcy modernizacji linii Białystok – Ełk za ponad 5 mld zł. Dla firmy Mirbud to być albo nie być w największym w historii kolejowym kontrakcie.
06.07.2026, 15:08
Władze Mirbudu obawiają się, że z powodu niegdyś zasądzonej kary w wysokości 15 tys. zł spółka może zostać odsunięta od rekordowego przetargu PKP PLK. Fot. PKP PLK
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki termin kolejnej rozprawy wyznaczono i czego ona dotyczy.
- Jak przebiega spór o kontrakt na modernizację odcinka Rail Baltica Białystok – Ełk.
- Kto odwoływał się od decyzji PKP PLK i jakie argumenty podnosiły poszczególne podmioty.