Rail Baltica: ważą się losy kontraktu. Jest nowy termin kluczowej rozprawy

Pierwotnie rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie miała się odbyć 19 czerwca. Jej termin został jednak przełożony z uwagi na wyłączenie ze sprawy jednego sędziego. W ostatnich dniach wyznaczono kolejny termin.

– Sąd Okręgowy wyznaczył kolejny termin rozprawy na 18 sierpnia – poinformowała w rozmowie z portalem XYZ Anna Więzowska, członkini zarządu i dyrektorka działu prawnego i roszczeń w firmie Mirbud.

Jak dodała, władze spółki mają nadzieję, że kolejna rozprawa będzie rozstrzygająca.

Dla Mirbudu to gra o najwyższą stawkę. Spółka walczy przed sądem o uchylenie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), który może pozbawić ją wartego ponad 5 mld zł kontraktu na modernizację odcinka kolejowego Białystok – Ełk. Linia jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego Rail Baltica. Podstawą rozstrzygnięcia KIO była kara administracyjna w wysokości 15 tys. zł, którą Mirbud otrzymał w 2022 r.

Co więcej, już wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Tym samym podał w wątpliwość zasadność kary środowiskowej, nałożonej niegdyś na Mirbud.

Mirbud odsunięty od kontraktu

Przypomnijmy, że oferta konsorcjum Mirbudu i Torpolu została w listopadzie 2025 r. uznana za najkorzystniejszą w przetargu na wykonawcę modernizacji linii kolejowej z Białegostoku do Ełku. W postępowaniu wzięło udział w sumie pięć podmiotów, z czego konsorcjum Torpol-Mirbud zaoferowało najniższą cenę – niespełna 4,5 mld zł.

Od decyzji zamawiającego, czyli PKP PLK, odwołał się oferent, który w postępowaniu złożył drugą pod względem ceny propozycję. Konsorcjum Budimeksu w swoim wniosku do KIO przywołało karę środowiskową, którą firma Mirbud otrzymała w 2022 r. Jej wysokość opiewała zaledwie na 15 tys. zł. Budimex jednak argumentował, że Mirbud zataił informacje o niej w momencie złożenia swojej oferty.

W styczniu 2026 r. KIO przychyliła się do wniosku Budimeksu, co otworzyło drogę PKP PLK do podpisania umowy z drugim w kolejności wykonawcą. Tym razem jednak odwołanie do KIO złożyło konsorcjum firmy Track Tec Construction. Odwołanie dotyczyło m.in. braku prawidłowego „self-cleaningu” Budimeksu w związku z wcześniejszymi zarzutami niedozwolonego porozumienia w innym przetargu. Wyrokiem z marca KIO uwzględniła to odwołanie, nakazując unieważnienie wyboru Budimeksu, powtórzenie badania ofert oraz odrzucenie jego oferty.

Ostatecznie pod koniec kwietnia spółka PKP PLK wybrała kolejną, trzecią pod względem ceny ofertę, złożoną przez konsorcjum Track Tec Construction (lider). Jej wartość to 5,2 mld zł.

PKP PLK nie ukrywa jednak, że czeka na wynik Sądu Okręgowego w sprawie Mirbudu. Nie bez przyczyny. Podpisanie umowy z Track Tec Construction oznaczać będzie, że Skarb Państwa będzie musiał zainwestować 700 mln zł więcej, niż zakładała pierwotnie wybrana oferta.

– Czekamy na wyrok sądu, chcemy być gotowi na każdy wariant – komentowała przed czerwcową rozprawą Rusłana Krzemińska, rzeczniczka PKP PLK.

Czas nagli, Rail Baltica opóźniona

Rail Baltica ma już duże opóźnienie Pierwotne założenia zakładały, że jej kluczowe odcinki będą gotowe jeszcze w pierwszej połowie lat 20. Obecnie jako realny horyzont ukończenia całej linii wskazuje się rok 2030. Oznacza to, że w stosunku do wcześniejszych planów projekt notuje opóźnienie sięgające od ośmiu do nawet 10 lat.

W Polsce odcinek Białystok – Ełk na skutek licznych odwołań wykonawców nie został zrealizowany zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

Wielomiesięczne odwołania nie pomagają jednak ani samej inwestycji, ani polskiej stronie. Jak informował w kwietniu Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK, spółce grozi utrata setek milionów złotych unijnych pieniędzy, jeśli odcinek Białystok – Ełk nie powstanie do 2030 r. Dotyczy to ponad 800 mln euro z instrumentu CEF, które musi rozliczyć najpóźniej do końca 2029 r.