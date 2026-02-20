Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Razem, ale osobno. Pięć uczelni z Gdańska chce się konsolidować – trzy już są, dwie w kolejce (WYWIAD)
Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita jako pierwszy w Polsce może utworzyć federację – pod warunkiem, że Ministerstwo Nauki spełni określone wymagania. Uczelnie chcą bowiem zachować autonomię. O tym, dlaczego warto działać razem, choć wciąż osobno, mówi dyrektorka Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, prof. Adriana Zaleska-Medyńska.
20.02.2026, 05:30
– Działanie pod jednym szyldem przyspiesza i ułatwia współpracę. Pomaga też zdobyć większe granty badawcze – zachwala kooperację trzech uczelni prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Fahrenheita. Fot. Bartłomiej Jętczak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego uczelnie zaczynają się łączyć i jakie korzyści z konsolidacji mogą mieć szkoły, studenci oraz biznes.
- Które nowe akademie z Gdańska starają się o wejście do związku im. Fahrenheita.
- Jak dzięki łączeniu uczelni może zyskać polska nauka na arenie międzynarodowej.