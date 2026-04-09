Nie tak miała wyglądać liberalizacja kolei. RegioJet wychodzi z Polski, jego prezes grzmi: To piekło

RegioJet wycofuje się z Polski – poinformował w czwartek, 9 kwietnia czeski przewoźnik. Obsługa tras, m.in. Kraków–Warszawa–Gdynia i Poznań-Warszawa zakończy się 3 maja 2026 r. Międzynarodowe połączenia, w tym to do Pragi mają być utrzymane. Pasażerowie odwołanych kursów otrzymają pełny zwrot kosztów oraz rekompensatę w postaci 100 zł.

Przewoźnik wystosował również szereg zarzutów wobec otoczenia rynkowego, konkretnych podmiotów, a nawet mediów.

RegioJet krytykuje PKP IC

RegioJet zarzuca PKP Intercity działania ograniczające konkurencję, w tym „obniżenie cen biletów nawet o 70 proc.”, co określa jako „nielegalne działanie drapieżne”. Krytykuje również zajmowanie kluczowych slotów czasowych i utrudnianie dostępu do infrastruktury.

Spółka uderza też w PKP SA, które miały uniemożliwić sprzedaż usług na dworcach oraz blokować przejęcie zaplecza technicznego w Warszawie mimo wygranej aukcji. Zwraca uwagę, że ok. 90 proc. połączeń PKP Intercity jest dotowanych, podczas gdy RegioJet „nie otrzymał żadnych dotacji”.

„Mimo że europejskie przepisy otworzyły rynek niedotowanego transportu kolejowego już w 2010 r. w ramach tzw. czwartego pakietu kolejowego, naszym zdaniem w Polsce nie funkcjonują standardowe warunki konkurencji. Bruksela zdecydowała o powołaniu niezależnych regulatorów rynku, których zadaniem jest ochrona nowych przewoźników przed dominującymi podmiotami państwowymi i zarządcami infrastruktury. Niestety, naszym zdaniem w Polsce jest odwrotnie” – napisała spółka w oświadczeniu.

Jednocześnie firma deklaruje gotowość powrotu na rynek, „gdy będzie on rzeczywiście otwarty i zapewni uczciwe oraz transparentne warunki”. Podkreśla przy tym, że pozostaje „finansowo silną spółką”. Kontynuuje także inwestycje w tabor, m.in. we współpracy z polskim producentem taboru Pesą Bydgoszcz.

Prezes RegioJeta: Polska to piekło

Prezes RegioJeta Radim Jančura nie gryzł się w język. W rozmowie z portalem euro.cz wskazał, że jedną z największych przeszkód w wejściu na polski rynek był czarny PR w mediach.

– Polska to piekło. Wszyscy, którzy byli w Polsce, ostrzegali mnie przed tym. Myślałem, że Polacy z pewnością powitają konkurencję. Teraz państwowa spółka PKP ma monopol na przewozy dalekobieżne, przez co bilety w kraju są bardzo drogie. Byłem zaskoczony, że atak PKP na nas jest jeszcze większy niż ten, który piętnaście lat temu zrobiły Czeskie Koleje – stwierdził Radim Jančura.

Jak dodał, w Czechach telewizja publiczna jest niezależna, jednocześnie zarzucając przeciwne praktyki polskim mediom publicznym.

– W Czechach mamy publiczną Czeską Telewizję, która jest niezależna, więc dostarcza obiektywne informacje, na przykład gdy uruchamiamy nowe połączenie kolejowe. Z drugiej strony, polska telewizja nigdy nie pojawia się na żadnej z naszych konferencji prasowych ani innych wydarzeniach. Kiedy ich o to zapytałem, powiedzieli mi, że są telewizją państwową i że ich zadaniem jest promocja państwowego przewoźnika – dodał prezes RegioJeta.

Eksperci: Niedobra wiadomość dla rynku

Maciej Mysona, dyrektor pionu doradztwa i strategii Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, uważa, że powody wyjścia z Polski podawane przez RegioJet, m.in. brak możliwości sprzedaży biletów na Dworcu Centralnym czy negatywny odbiór społeczny, są jedynie wymówką. W rzeczywistości przewoźnik mógł mieć po prostu lepsze możliwości na innych rynkach zagranicznych.

– Nie ma to sensu z punktu widzenia biznesowego. Wejście na obcy rynek to nie jest inwestycja na 100-200 tys., ani nawet na milion zł. To jest wielomilionowa inwestycja, do której RegioJet przygotowywał się latami, leasingował tabor, kupował wagony, zatrudniał ludzi. I po czterech miesiącach zmienia zdanie? – mówi Maciej Mysona.

W opinii eksperta jedynym powodem, który mógł zaważyć na decyzji przewoźnika, było zablokowanie przejęcia infrastruktury PKP Cargo mimo wygranej aukcji. Chodzi o zajezdnię na warszawskiej Pradze, którą RegioJet wygrał w aukcji 7 sierpnia 2025 r. Chciał wykorzystać ją jako bazę utrzymaniową.

Transakcja – mimo wpłaconej kaucji – była jednak wielokrotnie opóźniana, m.in. z uwagi na działania właścicielskie PKP SA, posiadającej istotny udział w PKP Cargo. W efekcie przewoźnik nie uzyskał dostępu do kluczowej infrastruktury w Warszawie, co utrudniało bieżące utrzymanie taboru i zwiększało koszty.

Maciej Mysona zwraca uwagę, że skala działalności RegioJetu była zbyt mała, aby jego wyjście z Polski mogli odczuć pasażerowie. Ma to jednak znaczenie dla planów otwarcia rynku kolejowego na konkurencję.

– Z narracji sprzed dwóch lat, że otwieramy rynek, wchodzimy powoli w narrację, że podchodzimy do liberalizacji bardziej ostrożnie, uwzględniając chociażby sytuację geopolityczną – mówi ekspert.

Zmianę w podejściu do konkurencji na kolei widać również w działaniach Ministerstwa Infrastruktury. Resort chce uchylenia art. 22a z Prawa o transporcie zbiorowym, czyli przepisu nakładającego obowiązek wyboru operatora w drodze przetargu. W praktyce oznaczałoby to, że samorządy mogłyby w dalszym ciągu, nawet po 2030 r. i bez żadnej procedury powierzać przewozy użyteczności publicznej w sposób bezpośredni własnym spółkom.

– Takie drobne rzeczy pokazują, że otwarcie rynku będzie wyglądało inaczej niż wyobrażaliśmy to sobie jeszcze dwa lata temu – podsumowuje Maciej Mysona.

Zdaniem Piotra Rachwalskiego, managera kolejowego, a obecnie członka zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego, wyjście RegioJeta z Polski nie jest dobrą wiadomością dla pasażerów. Przyznaje jednak, że zanosiło się na to od pewnego czasu.

"Nie da się jeździć za 39-49 zł na trzech lub czterech wagonach, konkurując z operatorem, który dostaje kilkadziesiąt złotych dopłaty do pociągokilometrów i jeszcze obniża ceny biletów na dotowanych pociągach w służbie publicznej. Nie wspominając o blokowaniu nabycia baz, zapleczy. Trudno będzie bez konkurencji i oferowanej przez nią podaży miejsc osiągnąć cel, jakim jest 500 mln pasażerów w 2027 r." – skomentował w mediach społecznościowych.

PKP IC odpowiada

PKP Intercity odpiera zarzuty RegioJet, wskazując, że oświadczenie czeskiego przewoźnika ma „liczne nieścisłości oraz jednostronny charakter”. Zaprzecza stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję. Argumentuje, że polityka cenowa służy zwiększeniu dostępności kolei i „nie stanowi praktyki ograniczającej konkurencję”, a taryfa nie uległa zmianie od 2022 r.

„PKP Intercity stanowczo podkreśla, że nie podejmowała działań mających na celu ograniczenie konkurencji, w szczególności spółka nie posiada kompetencji do kształtowania zasad dostępu do infrastruktury kolejowej ani przydziału tras pociągów. Kompetencje te leżą po stronie niezależnego zarządcy infrastruktury oraz regulatora rynku” – napisano w oświadczeniu.

Wskazuje też, że uruchamiała pociągi w miejsce niewykorzystanych tras RegioJet. Wspierała również jego pasażerów w sytuacjach awaryjnych, zabierając ich do swoich składów. Polski przewoźnik podkreśla różnicę modeli biznesowych, bo realizuje także połączenia w ramach służby publicznej (PSC), w tym nierentowne, podczas gdy RegioJet operował wyłącznie komercyjnie na najbardziej dochodowych trasach. W tym kontekście zarzuty dotyczące braku dotacji uznaje za nieuzasadnione.

PKP IC twierdzi, że polski rynek już jest konkurencyjny, bo działa na nim ponad 15 przewoźników. Nie dodaje jednak, że chodzi o przewoźników regionalnych, którzy jedynie w bardzo dobrym niewielkim stopniu są jakąkolwiek konkurencją dla spółki na liniach dalekobieżnych. Jednocześnie deklaruje otwartość na „uczciwą konkurencję oraz dialog”, zaznaczając, że decyzja RegioJet o wyjściu z rynku była autonomiczną decyzją biznesową tego przewoźnika.