Rekordowa aukcja charytatywna dzieł sztuki. Zebrano 85 mln zł w jedną noc

W czasie 5. jubileuszowej edycji gali Top Charity inicjatywa zebrała ok. 85 mln zł na cele charytatywne. To najwięcej w jej historii. Wraz z kwotami pozyskanymi w poprzednich latach organizacja zebrała ponad 230 mln zł.

Tegoroczna gala odbyła się pod hasłem „The Magic Kingdom of Asante”, a goście zebrali się w otoczeniu Muzeum Łazienek Królewskich. Na wydarzeniu pojawili się m.in. były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Andrzej Domański, a także gość honorowy, Otumfuo Osei Tutu II, król Asante w Ghanie.

Licytacja na szczytny cel. Te aukcje cieszyły się największym wzięciem

Jak wskazano w komunikacie prasowym Top Charity, jedną z najpopularniejszych licytacji wieczoru okazała się ta z kategorii „Wielka Emocja”, czyli oferta dla stawiających na doświadczenie. Rekordową kwotę uzyskał tygodniowy pobyt transformacyjny w Wietnamie z Ewą Chodakowską, który wylicytowała grupa 40 osób za blisko 7,7 mln zł.

Wysoką cenę w tej kategorii osiągnęła również podróż do Ghany w towarzystwie Omeny Mensah i Rafała Brzoski, współtwórców Top Charity. Kilkudniowe doświadczenie, stawiające na odkrywanie kultury, sztuki i muzyki tego kraju, pozwoliło zebrać ok. 3,8 mln zł.

Najwyżej wylicytowanym dziełem sztuki okazała się rzeźba „On, Venus, Młodość” z cyklu „Universale” autorstwa Krzysztofa Renesa. Kompozycja osiągnęła cenę ok. 1,8 mln zł. Wysoką wycenę osiągnęła także rzeźba „Out with Lanterns” autorstwa Charlotte Colbert, która została sprzedana za ok. 1,3 mln zł.

Jednym z najpopularniejszych nazwisk spośród artystów, których dzieła wystawiono w czasie aukcji, była Magdalena Abakanowicz. Rzeźba artystki zatytułowana „Ptak II" została wylicytowana za ok. 1 mln zł.

Na liście pozostałych wylicytowanych dzieł sztuki znalazły się m.in. obraz Philipa Colberta o nazwie „Flower III (with Dots)”, sprzedany za ok. 930 tys. zł; obraz „Ulotny smak truskawki lub poziomki” autorstwa Karoliny Żądło sprzedany za ok. 425 tys. zł oraz dzieło „HYMNS FOR THE REBEL SOUL” Ibrahima Mahama, sprzedane za ok. 1,2 mln zł.

Top Charity działa już od czterech lat. Inicjatywa zebrała w tym czasie 230 mln zł

Top Charity to inicjatywa filantropijna, skupiająca wokół siebie liderów biznesu. Została założona w 2022 r. przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę jako bezpośrednia odpowiedź na kryzys humanitarny wywołany wojną w Ukrainie. Od czasu powstania organizacja zebrała 230 mln zł, które przeznaczono m.in. na wsparcie dzieci i młodzieży w polskich domach dziecka oraz na ratunek 580 dzieci z niewolniczej pracy w Ghanie.

W tym roku inicjatywa została nagrodzona na gali Eventex Awards 2026, gdzie otrzymała trzy złote medale w kategoriach Impact Event, Fundraising Event oraz Expo, a także brązowy medal w kategorii Gala.

Napisaliśmy o tym, bo uznaliśmy to za ważne i ciekawe. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.