25.05.2026 09:40

Top Charity wśród laureatów Eventex Awards 2026

Fundacje i organizacje z Polski otrzymały łącznie 73 nagrody na tegorocznej gali Eventex Awards 2026, nagradzającej projekty działające na styku świata eventów i marketingu. Wśród laureatów znalazła się Top Charity, polska inicjatywa łącząca biznes, sztukę oraz dyplomację.

Do rywalizacji w tegorocznej edycji zgłoszono 1405 projektów z 58 państw. Drugie miejsce Polska zajęła ex aequo z Katarem. W gronie ekspertów przyznających nagrody znaleźli się przedstawiciele największych marek na świecie, w tym m.in. Google, Samsung, EY oraz takich redakcji jak „Forbes” i „Financial Times”.

Wśród nagrodzonych znalazła się organizacja Top Charity, założona w 2022 r. przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę. Fundacja została wyróżniona trzema złotymi medalami w kategoriach Impact Event, Fundraising Event oraz Expo, a także brązowym medalem w kategorii Gala.

Jak wskazała Top Charity w komunikacie prasowym, inicjatywa powstała jako odpowiedź środowiska biznesowego na kryzys humanitarny wywołany wojną w Ukrainie. W pierwszym roku działalności fundacji udało się zebrać 8 mln zł, w 2023 r. było to już ponad 25 mln zł, w 2024 r. 50 mln zł, a w ubiegłym roku kwota przekroczyła 60 mln zł. Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. na wsparcie dzieci i młodzieży w polskich domach dziecka oraz na ratunek 580 dzieci z niewolniczej pracy w Ghanie. Organizacja finansuje także stypendia i programy rozwojowe dla studentów z Polski na zagranicznych uczelniach.

„Te nagrody są dla nas czymś więcej niż sukcesem komunikacyjnym. To międzynarodowe
potwierdzenie, że filantropia tworzona w Polsce może dziś wyznaczać światowe standardy. Pokazujemy, że biznes, sztuka i odpowiedzialność społeczna mogą wspólnie
budować projekty o realnym i trwałym wpływie społecznym” – podkreślili w komunikacie Omenaa Mensah i Rafał Brzoska.

Napisaliśmy o tym, bo uznaliśmy to za ważne i ciekawe. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.

Omena Mensah i Rafał Brzoska na gali TOP Charity Auction. Fot. OmenaArt Foundation
