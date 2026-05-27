Rekordowe przychody Lecha Poznań. W Polsce jest wzorem, ale mierzy wyżej

Kolejorz ma dziś mistrzowską drużynę, najwyższą frekwencję w kraju, mocną akademię, wychowanków w składzie, jakościowych obcokrajowców, rosnący merchandising, większą kontrolę nad stadionowym biznesem i coraz lepszą pozycję w rankingu UEFA. Grant Thornton podał, że w sezonie 2024/25 klub miał 145,3 mln zł przychodów ogółem, 108,3 mln zł przychodów z działalności podstawowej i frekwencję na poziomie 29 064 widzów.

Sprawozdanie KKS Lech Poznań za rok obrotowy 2024/25 pokazuje koszt tej skali. To 120,9 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i 150,1 mln zł kosztów działalności operacyjnej oraz 10,7 mln zł straty netto. Lech wchodzi w etap, w którym nie może się zagapić. Musi wciąż pilnować płac, kosztów operacyjnych i zadłużenia pomimo rosnących ambicji.

Lech Poznań wchodzi na nowy poziom

Według Grant Thorntona Lech był w sezonie 2024/25 drugim klubem Ekstraklasy pod względem przychodów ogółem. Przed nim była Legia Warszawa z 230,9 mln zł, za nim Raków Częstochowa ze 142,9 mln zł oraz Jagiellonia Białystok ze 129,2 mln zł. Tę skalę osiągnął bez europejskich pucharów, więc przed sezonem 2025/26 miał silniejszy punkt startowy, niż pokazywała tabela.

Nowy sezon dodał do finansów mistrzostwo, europejskie puchary, więcej meczów przy Bułgarskiej, jeszcze wyższą frekwencję i lepszy merchandising. Z praw telewizyjno-marketingowych Ekstraklasy Lech ma otrzymać 36 mln zł, a z UEFA około 40 mln zł. Próg 200 mln zł przychodów staje się miarą skali, w której trener, transfer, kontrakt lidera, ceny biletów i stadion oznaczają decyzje za kilka albo kilkanaście milionów złotych.

Największą dźwignią pozostaje Liga Mistrzów (LM). Rozstawienie aż do IV rundy ścieżki mistrzowskiej daje Lechowi najlepszą pozycję startową w kwalifikacjach w historii. Nadal potrzebne są trzy wygrane dwumecze. Wyższy współczynnik zmniejsza jednak ryzyko najtrudniejszych rywali także w play-offach. Porażka w IV rundzie oznaczałaby dodatkowe 4,29 mln euro od UEFA oraz drugie tyle za wejście do fazy ligowej Ligi Europy.

Faza ligowa LM dałaby nawet 100 mln zł premii UEFA, pełny stadion na najważniejszych meczach, mocniejszą pozycję sponsorską, większą atrakcyjność transferową i argument przy zatrzymywaniu liderów. Podniosłaby też koszty: kontrakty, premie, amortyzację transferów, sztab, akademię, infrastrukturę i organizację meczów.

Przewaga z praw telewizyjno-marketingowych

Rzadziej opisywana część przewagi Lecha dotyczy podziału pieniędzy z krajowych praw telewizyjno-marketingowych Ekstraklasy. Według moich obliczeń (aktualnych przed ostatnią kolejką) o ile Kolejorz ma otrzymać za sezon 2025/26 około 36 mln zł, to Górnik Zabrze ma w tym zestawieniu 30 mln zł, Jagiellonia Białystok 25 mln zł, a Raków Częstochowa 21 mln zł. Różnica wynika nie tylko z premii za mistrzostwo, ale z algorytmu, który premiuje bieżący wynik, miejsce w tabeli, stawianie na młodych zawodników i ranking historyczny.

W ujęciu dwóch sezonów przewaga jest wyraźniejsza. Lech ma 72 mln zł, Jagiellonia i Raków po 51 mln zł. Kolejorz zarabia więcej teraz i wzmacnia pozycję w rankingu historycznym obejmującym pięć zakończonych sezonów, który wpływa na kolejne podziały funduszy. Dobry sezon podnosi więc wypłatę za dany rok oraz bazę do przyszłych naliczeń.

Lech musi utrzymywać wysokie miejsce w lidze, żeby ten efekt kumulacji pracował w kolejnych sezonach. Słabszy rok obniży premię za pozycję i może zamknąć drogę do europejskich pucharów. Od sezonu 2026/27 Polska ma w nich pięć miejsc, więc margines błędu dla czołówki rośnie. Lecha, który buduje coraz droższą spółkę, wypadnięcie poza europejską strefę kosztowałoby więcej niż większość klubów Ekstraklasy.

Sezon bez Europy pokazuje cenę ambicji

Raport Grant Thorntona i sprawozdanie KKS Lech Poznań opisują sezon 2024/25 z dwóch perspektyw. W ligowym zestawieniu Lech to druga spółka Ekstraklasy pod względem przychodów, ma mistrzostwo i duże przychody z dnia meczowego. W sprawozdaniu spółki widać rachunek za tę skalę. To brak wpływów z UEFA, wzrost kosztów operacyjnych i utrzymanie drużyny budowanej pod tytuł oraz powrót do pucharów.

Zarząd tłumaczył stratę słabszym sezonem 2023/24, brakiem kwalifikacji do Europy, wzrostem kosztów operacyjnych i letnimi nakładami z 2024 r. Koszty pierwszej drużyny, sztabu, akademii, amortyzacji i organizacji klubu zostają w budżecie, a odpadł przychód z UEFA. Lech utrzymał więc poziom kosztów, żeby być gotowym na odzyskanie mistrzostwa i wrócić do pucharów.

Granica 200 mln zł przychodów nie oznacza, że Lech dostaje kilkadziesiąt milionów złotych wolnej gotówki do wydania. O jakości sezonu zdecyduje dopiero wynik po rozliczeniu premii, organizacji dodatkowych meczów, podróży, bonusów transferowych i wyższych kontraktów. Europa mocno podnosi przychody, ale jednocześnie szybciej rosną koszty kadry i obsługi sezonu.



Będzie więcej danych

Budżetując sezon 2025/26, Lech po raz pierwszy wpisał do podstawowego wariantu fazę ligową Ligi Konferencji, z opcją, że odpadnie z niej po pierwszym dwumeczu wiosną. Sportowo minimum pozostaje mistrzostwo, budżetowo klub przyjmuje ostrożniejszy wariant: 2. miejsce w lidze i awans do europejskich pucharów. Podobnie działa frekwencja: założenie 26-27 tys. widzów przy rzeczywistym wyniku około 30 tys. daje nadwyżkę z biletów i całej stadionowej monetyzacji kibica.

Jesienią ma pojawić się kolejna edycja audytu finansowego Lecha. Będzie bardziej opisowa niż poprzednie materiały. Mniej będzie suchych tabel, więcej komentarzy, kulis i wyjaśnień. To narzędzie komunikacji z kibicami, sponsorami, mediami i partnerami. Ma pokazać, skąd klub ma pieniądze, gdzie rosną koszty, ile kosztuje akademia, jak działają transfery i jak Europa zmienia ocenę sezonu. W lidze opartej głównie na formalnych sprawozdaniach Lech szuka nowych możliwości budowania wizerunku, także przez finansową transparentność.

Dzień meczowy największą przewagą

Dzień meczowy jest najbardziej widoczną przewagą Lecha. Grant Thornton wskazuje, że w sezonie 2024/25 klub miał około 31 mln zł przychodów stadionowych i średnią frekwencję na poziomie 29 064 widzów. To drugi wynik w lidze po Legii Warszawa. Zarząd podaje podobną skalę. Jego zdaniem to blisko 29 tys. kibiców przy Bułgarskiej, ponad 16 proc. więcej niż sezon wcześniej, oraz siedem meczów powyżej 30 tys.

W sezonie 2025/26 stadion może dać większy efekt. Budżet zakładał 26-27 tys. widzów, a frekwencja przekroczy 30 tys. Przy dużym uproszczonym przeliczeniu danych za 2024/25 wychodzi około 64 zł przychodu stadionowego na widza na mecz. To nie jest średnia cena biletu, bo obejmuje także miejsca premium i inne elementy dnia meczowego. Przy 27 meczach domowych i średniej 30 tys. widzów stadion dawałby około 52 mln zł, czyli skalę całego budżetu ligowego średniaka.

Eliminacje Ligi Mistrzów mogą podnieść przychód mocniej niż sama liczba spotkań. Dwumecz o fazę ligową Champions League pozwala sprzedawać droższe pakiety VIP, zwiększa ekspozycję sponsorską i wypełnia stadion nawet przy wyższych cenach. Przy obiekcie regularnie przekraczającym 30 tys. widzów IV runda eliminacji LM (i być może mecze w fazie ligowej) byłaby najdroższym domowym produktem sezonu.

Stadion może być największą dźwignią Lecha

Druga zmiana to kontrola nad operatorem. W sprawozdaniu zarządu pojawia się informacja o zakupie 100 proc. udziałów w spółce Stadion Poznań, operatorze Enea Stadionu. Dla Lecha oznacza to większy wpływ na ofertę premium, wydarzenia pozameczowe, najem powierzchni i sprzedaż partnerską. Klub przejmuje większą część ekonomiki obiektu.

Podobną logikę widać w RC Lens. Francuski klub zapłacił miastu 27 mln euro za Stade Bollaert-Delelis, wyceniany przez państwowe służby na 55 mln euro. Kupił go jednak z ograniczeniami, w tym 20-letnim zakazem sprzedaży naming rights. Ten przykład pokazuje sens i koszt takiej operacji: stadion daje większą kontrolę nad przychodami i inwestycjami. Wymaga jednak zarządzania stadionem jak aktywem, które ma zarabiać przez cały rok, nie tylko w dniu meczu.

Finansowy sens transakcji widać w danych spółki. Stadion Poznań miał w 2023 r. ponad 40 mln zł przychodów i 5 mln zł zysku netto wypłaconego jako dywidenda do Amiki. W 2024 r. spółka miała osiągnąć 45,8 mln zł przychodów, 41,0 mln zł kosztów i 4,6 mln zł zysku netto. Około 2 mln zł wykazane przez Lecha jako dywidendy albo udziały w zyskach ma pochodzić ze spółki Stadion Poznań i dotyczyć zysku za końcówkę 2024 r., mimo że transakcję domknięto 20 grudnia 2024 r.

Wyniki osobno

Lech nie będzie jednak konsolidował sprawozdań spółki Stadion Poznań ze sprawozdaniem KKS Lech Poznań. Przychody i koszty operatora nie zostaną automatycznie doliczone do rachunku wyników klubu. Transakcja może zmienić realną ekonomikę organizacji przez dywidendy, rozliczenia między podmiotami, ofertę premium, najem powierzchni, wydarzenia pozameczowe, możliwości marketingowe i koszty utrzymania obiektu.

Superpuchar Polski też pokazuje, że stadion jest dla Lecha dodatkową przewagą nad ligowymi rywalami. Mecz z Legią nie był wyłącznie symbolicznym otwarciem sezonu. Przy pełnej Bułgarskiej mógł wygenerować około 2 mln zł zysku ze sprzedaży biletów. Do tego dochodziły gastronomia, hospitality i sprzedaż produktów w klubowym sklepie. Dla karnetowiczów Superpuchar mógł działać jako dodatkowy benefit wzmacniający wartość karnetu. Nagroda sportowa od PZPN jest przy takiej skali drugorzędna: 200 tys. zł dla zwycięzcy i 100 tys. zł dla przegranego nie zmienia ekonomiki wydarzenia. Prawdziwe pieniądze są w stadionie, frekwencji i dniu meczowym.

Merchandising rośnie razem z pełnym stadionem

Do stadionu i praw telewizyjno-marketingowych trzeba dodać merchandising. Grant Thornton podaje, że Lech w sezonie 2024/25 miał z tego źródła 16,1 mln zł przychodów. Sprzedał 43 tys. szalików i 15,1 tys. koszulek. W sezonie 2025/26 sprzedaż meczówek przekroczyła już 26 tys. sztuk, a realnie może dojść w okolice 30 tys. To wzrost o ponad 70 proc. rok do roku, z możliwością nawet podwojenia sprzedaży. Przy takiej skali sklep klubowy przestaje być dodatkiem do dnia meczowego. Staje się osobnym kanałem monetyzacji stadionu, mistrzostwa Polski i europejskich pucharów.

W oficjalnym sklepie dorosła koszulka meczowa Lecha na sezon 2025/26 kosztuje 379,90 zł, a dziecięca 329,90 zł. Przy założeniu, że 20 proc. sprzedaży stanowią warianty dziecięce, średnia cena samej meczówki wynosi około 369,90 zł. Realny przychód jednostkowy może być wyższy, bo cenę podbijają personalizacja, patche Ligi Konferencji i dodatkowe logotypy sponsorów. Do modelu doliczam tylko ostrożne założenie, że połowa koszulek ma personalizację za 50 zł. Wtedy średni przychód z jednej sprzedanej meczówki rośnie do około 394,90 zł.

W takim modelu sprzedaż 15,1 tys. koszulek z poprzedniego sezonu dawałaby około 6,0 mln zł brutto. Przy 26 tys. sztuk robi się około 10,3 mln zł, a przy 30 tys. sztuk – prawie 12 mln zł. Próg 10 mln zł sprzedaży brutto wypada przy około 25,3 tys. koszulek, więc Lech już go przekroczył. To nadal kalkulacja ostrożna, bo nie obejmuje dodatków, ale jednocześnie nie uwzględnia też rabatów.

Ważny klient Macrona

Różnica wobec poprzedniego sezonu wynosi około 4,3-5,9 mln zł brutto na samym wolumenie meczówek. Przy modelowym założeniu 35 proc. marży netto liczonej od obrotu oznaczałoby to około 3,6 mln zł wyniku przy 26 tys. koszulek i około 4,1 mln zł przy 30 tys. sztuk. Dodatkowy wynik netto względem sezonu 2024/25 wynosiłby wtedy około 1,5-2,1 mln zł. To uproszczony model. Realna marża zależy od VAT, kosztu zakupu od Macrona, czyli producenta, nadruków, logistyki, rabatów i miksu rozmiarów. Skala pokazuje jednak, że pełny stadion i wynik sportowy przekładają się nie tylko na bilety, ale też na gotówkę w sklepie.

Taki popyt wzmacnia pozycję Lecha wobec Macrona. Klub ma argument za większą personalizacją wzorów, szybszym reagowaniem na popyt i lepszymi warunkami przy kolejnych kolekcjach. Jeżeli umowa zawiera progi sprzedażowe albo bonusy wolumenowe, rosnąca sprzedaż koszulek może poprawiać ekonomikę współpracy. Sama meczówka staje się produktem z ponad 10 mln zł obrotu brutto w sezonie. Do tego trzeba doliczyć patche, szaliki i upselling w sklepie – od breloków po produkty dziecięce kupowane przy okazji.

Koszulki mistrzowskie też idą

Osobno trzeba liczyć koszulki mistrzowskie. To nie są meczówki, tylko produkt okolicznościowy oparty na innym impulsie zakupowym. W oficjalnym sklepie koszulka „Mistrz Polski 2026” dla dorosłych kosztuje 79,90 zł, a dziecięca 69,90 zł. Przy miksie 80 proc. dorosłych i 20 proc. dziecięcych średnia cena wynosi około 77,90 zł. Wolumen ponad 13 tys. sztuk w około tydzień po uruchomieniu oferty pokazuje skalę popytu. Nie należy jednak traktować całego stocku jak klasyczną sprzedaż sklepową. Część jest rozdysponowana przez Superbet w ramach promocji. Przy czysto modelowym przeliczeniu 13 tys. sztuk po średniej cenie detalicznej dawałoby około 1,0 mln zł brutto. Przy marży 35-40 proc. – kolejne 350-405 tys. zł wyniku przed pełnym rozliczeniem kosztów kanału sprzedaży. To inny produkt niż meczówka, ale ten sam mechanizm. Lech potrafi szybko zamieniać mistrzostwo, pełny stadion i emocje europejskiego sezonu w obrót detaliczny oraz aktywację sponsorską.

Efekt skali widać w personalizacji. Mały klub sprzedający 500 koszulek po zakupie prasy termotransferowej, plotera, materiałów i przygotowaniu stanowiska za przykładowe 10 tys. zł rozkłada koszt startowy na 20 zł za sztukę, jeszcze przed folią, robocizną i błędami. Przy 30 tys. koszulek ten sam koszt spada do 33 gr za sztukę. Lech szybciej odzyskuje pieniądze z takich inwestycji i zarabia na upsellingu: nazwisku, numerze, naszywce, produkcie dziecięcym czy limitowanej serii pod europejski mecz.

Mistrzostwo i Europa mają własny koszt

Sezon 2025/26 pokazuje zmianę skali całej Ekstraklasy. Według portalu Football Meets Data cztery polskie kluby miały łącznie około 34 mln euro zagwarantowanych premii UEFA: Lech 9,4 mln euro, Raków 9,2 mln euro, Jagiellonia 7,7 mln euro i Legia 7,7 mln euro. Wszystkie grały w fazie ligowej Ligi Konferencji, część z nich przedłużyła sezon o rundy pucharowe. Lech pozostaje liderem tej grupy, ale europejskie pieniądze przestają być w Polsce jednorazową historią jednego klubu. Dlatego coraz trudniej budować na nich przewagę nad konkurencją.

Dla Lecha premia UEFA jest początkiem rachunku, nie jego końcem. W kampanii 2022/23 około 8 mln euro z UEFA pracowało razem z biletami, cateringiem, gadżetami, ekspozycją sponsorów, wartością zawodników i doświadczeniem organizacyjnym. W sezonie 2025/26 mechanizm jest podobny: nawet przy krótszej drodze sportowej łączny przychód może być zbliżony, a więc sięgnąć około 55 mln zł.

Po stronie kosztów działają jednak premie za mistrzostwo, bonusy europejskie, podwyżki kontraktowe, droższy sztab, amortyzacja transferów, organizacja meczów i wyjazdy. Koszty widać także na krajowym podwórku. Premia dla piłkarzy za mistrzostwo jest wyższa niż premia wypłacana klubowi przez Ekstraklasę za pierwsze, a nie drugie miejsce.

W kampanii 2022/23 koszty gry w Europie były szacowane na około 25 mln zł, z uwzględnieniem podróży, organizacji spotkań oraz premii dla drużyny i sztabu. Finalnie zysk z europejskiej kampanii szacowany jest ponownie na około 30 mln zł.

Sezon 2025/26 ma też wymiar operacyjny. Lech może skończyć go z bardzo wysoką liczbą meczów, co wzmacnia argument za głębią kadry, rozwojem działu performance i lepszym zarządzaniem obciążeniami. Finansowo oznacza to więcej premii, podróży, organizacji spotkań i większe zużycie całej struktury. Europa jest dla Lecha dużą dźwignią przychodową, ale im bliżej fazy ligowej Ligi Mistrzów, tym większa presja na jakość kadry, ławkę rezerwowych, finansowanie zawodników z wyższej półki i odpowiedni serwis wokół drużyny.

Droższa kadra, droższy trener, droższe błędy

W sezonie 2024/25 wskaźnik wynagrodzeń Lecha do przychodów ogółem wynosił według Grant Thorntona 52 proc. To poziom pod kontrolą, ale przy większej skali każdy punkt procentowy waży więcej nominalnie. Działa tu piłkarska wersja efektu Baumola. Trudno gwałtownie zwiększyć produktywność trenera, sztabu medycznego, analityków i czołowych piłkarzy. Przedłużając z nimi umowy, trzeba zaoferować im podwyżki płac, bo Lech konkuruje już nie tylko z Ekstraklasą. Jeśli w sezonie 2025/26 płace utrzymają się w okolicach 50 proc. przychodów, klub i tak wyda na wynagrodzenia więcej niż rok wcześniej.

Rozstawienie w eliminacjach Ligi Mistrzów zwiększa presję kosztową. Klub myślący o IV rundzie potrzebuje kadry zdolnej grać co trzy dni i budżetu, który wytrzyma czas między poniesieniem kosztów a wpływem premii UEFA. Ryzyko zaczyna się wtedy, gdy koszty stałe rosną tak, jakby Liga Mistrzów była już wpisana w plan.

Ten rachunek trzeba czytać razem z regulacjami UEFA. Limit squad cost ratio, czyli wskaźnik UEFA opisujący koszt wynagrodzeń w stosunku do przychodów, wynosi 70 proc. Obejmuje jednak także premie, świadczenia, koszty sztabu, amortyzację zawodników, odpisy i koszty agentów. Lech przy około 50 proc. samych wynagrodzeń wygląda bezpiecznie. Ten wskaźnik nie pokazuje jednak pełnego kosztu sportowego projektu. Topowe kontrakty piłkarzy przekraczają już 1 mln euro rocznie. Nietrafiony transfer albo długa kontuzja mogą kosztować kilka milionów złotych i blokować pieniądze na inne ruchy.

Utrzymanie kontraktów, krótkie wypowiedzenia

Przepisy PZPN pozwalają po 180 dniach niezdolności do gry ograniczyć wypłatę do 50 proc. wynagrodzenia indywidualnego, jeśli klub nie rozwiązuje kontraktu. Lech z tego mechanizmu nie korzysta, bo chroni reputację wśród piłkarzy i agentów. Przedłużenie kontraktu Alego Gholizadeha pokazuje tę politykę. Klub podpisał umowę już po poważnej kontuzji, z niższą pensją w okresie leczenia i wzrostem po powrocie do gry. Krótkoterminowo to koszt, długoterminowo sygnał dla zawodników, których Lech chce sprowadzać albo zatrzymać.

Koszt ryzyka dotyczy też trenera. Niels Frederiksen jest drogim projektem. Lech zabezpiecza się jednak klauzulami wypowiedzenia w umowach sztabu. Mówi się o okresach dziewięciu, sześciu i trzech miesięcy wypowiedzenia, zależnie od etapu sezonu. Klub chce odpowiednio wynagradzać za jakość, ale musi ograniczać koszt restartu projektu w razie niepowodzeń.

Europa podnosi przychody i budżet transferowy. Poprzedniego lata Lech miał przejść z planowanych około 5,4 mln euro do około 8 mln euro wydatków. To poprawia jakość kadry, ale wraca w kosztach przez amortyzację, prowizje i premie. Klub zachowuje ramy finansowe, lecz aktualizuje je w trakcie okna. Doświadczenie sezonu 2022/23 z transferami w typie Jespera Karlströma i Antonio Milicia utrwaliło przekonanie, że za wyższą jakość warto dopłacić, jeśli daje to efekt sportowy, a zatem także i finansowy.

Lech Future , piłka kobiet i produkty wokół marki

Część przewagi Lecha powstaje poza pierwszą drużyną. Lech Future szkoli już 5 tys. dzieci wobec 2,9 tys. w Lech Poznań Football Academy (LPFA ). Przy takiej skali projekt staje się komercyjno-szkoleniowym lejkiem: poszerza bazę selekcyjną, daje klubowi stały kontakt z rodzinami i wiąże dzieci z marką kilka lat przed ewentualnym wejściem do akademii we Wronkach.

Lech monetyzuje tę relację przez produkty rodzinne i stadionowe: eskortę dziecięcą, zwiedzanie stadionu i muzeum oraz urodziny z Kolejorzem. Najmocniejsza jest eskorta, czyli wyprowadzenie piłkarza z pakietem biletów, zdjęć, parkingu i gadżetów, a w droższych wariantach także cateringiem VIP oraz spotkaniem z zawodnikami. To podnosi koszyk w segmencie rodzinnym, gdzie zakup może wracać przy meczach, obozach, półkoloniach i wizytach w sklepie.

Do tej samej półki należy Lech Conference. Klub sprzedaje wydarzenie dla trenerów i monetyzuje kompetencje akademii, działu naukowego oraz struktury szkoleniowej. Edycję 2025 opisywał jako jedno z najważniejszych wydarzeń trenerskich w Polsce. Rok wcześniej cena bazowa miała wynosić 364 zł, a konferencja odbywała się w Hali UAM na Morasku. Wobec UEFA i transferów to mała skala, ale ważny mechanizm: Lech sprzedaje know-how i buduje relacje w środowisku.

Piłka kobieca działa na innym poziomie finansowym. Sekcja ma przychody powyżej 1 mln zł i koszty blisko 2 mln zł, więc klub dokłada do niej kilkaset tysięcy złotych rocznie. Lech traktuje projekt jako CSR, aktywo wizerunkowe i nośnik sponsorski. Minimum raz w roku kobieca drużyna ma grać na Enea Stadionie, a organizacja takiego meczu kosztuje około 100 tys. zł. Dla sekcji to duży wydatek, dla klubu – inwestycja w ekspozycję i relacje z partnerami. Strój kobiecej drużyny jest już wyprzedany pod względem sponsorskim, co pokazuje zainteresowanie biznesu, choć nie przesądza o rentowności.

Lech Future, piłka kobieca, konferencje, eskorta dziecięca, muzeum i zwiedzanie stadionu zwiększają liczbę płatnych oraz relacyjnych punktów kontaktu z kibicem. Klub, który chce stale funkcjonować powyżej 200 mln zł przychodów, musi zarabiać na marce także poza meczami pierwszej drużyny.

Wielki sukces, ale jeszcze nie trwała dominacja

Lech jest dziś najbliżej klubu, o którym przy Bułgarskiej mówiono od lat. Zdobył trzy mistrzostwa w pięć lat, obronił tytuł, ma pełny stadion, trenera pasującego do zarządu i firmę, która nie opiera się wyłącznie na wyniku pierwszej drużyny. Słowa Piotra Rutkowskiego o Lidze Mistrzów brzmią mocniej niż kilka lat temu. Za ambicją stoi większa skala przychodów, szersza kadra menedżerska, akademia, skauting, infrastruktura i rosnąca monetyzacja marki. Historia Rutkowskich i Amiki dobrze pasuje do tej fazy: najpierw przewaga operacyjna w kraju, później próba wejścia na europejski poziom.

Porównanie z Jagiellonią i Widzewem pokazuje, ile Lech zbudował poza boiskiem. Jagiellonia ma mistrzostwo sezonu 23/24, Europę i bardzo dobrą drużynę, ale działa na mniejszej skali stadionowej i komercyjnej. Widzew ma frekwencję i markę porównywalną z czołówką ligi, lecz dopiero buduje strukturę zdolną osiągnąć dobry wynik i utrzymać go przez kilka sezonów. Lech ma dziś więcej warstw przewagi. Należą do nich stadion, akademia, sprzedaż, skauting, europejskie doświadczenie oraz zespół ludzi, którzy popełnili błędy przy trenerach, transferach i komunikacji, a teraz czerpią z nich naukę.

Polska przewaga to dopiero pierwszy próg

Najbliższym europejskim lustrem dla Lecha nie jest klub z topu lig zachodnich, tylko klub taki jak Braga. Portugalski klub działa poniżej Benfiki, Porto i Sportingu. Regularnie funkcjonuje jednak w Europie, sprzedaje zawodników za kwoty znacznie trudniejsze do osiągnięcia w Ekstraklasie i ma bilans zbudowany na długiej obecności w UEFA. W sezonie 2024/25 Braga SAD wykazała 34,5 mln euro przychodów operacyjnych bez operacji na prawach zawodników oraz 34,8 mln euro przychodów z operacji na prawach do piłkarzy. To poziom, który dobrze ustawia skalę wyzwania. Lech może dominować w Polsce. Jednocześnie nadal musi gonić europejską średnią półkę pod względem transferów, aktywów, doświadczenia pucharowego i powtarzalności przychodów.

Jeszcze wyżej są regionalni potentaci: Slavia Praga i Szachtar Donieck. Slavia jest dla Lecha najbliższym geograficznie benchmarkiem. To klub, który połączył dominację krajową, stadion, transfery i regularne fazy grupowe europejskich pucharów. Szachtar, mimo wojny i gry poza naturalnym domem, pozostaje marką rozpoznawalną w Europie, z historią Ligi Mistrzów i transferów liczonych w dziesiątkach milionów euro. Do takiego poziomu Lech potrzebuje kilku sezonów bez wpadki: stałej obecności w fazie ligowej UEFA, większej wartości kadry, mocniejszych sprzedaży zawodników do bogatszych klubów i stadionu pracującego przez cały rok.

Ryzyko rośnie razem z budżetem

Jest za wcześnie, by mówić o trwałej dominacji. Lech zależy od Europy, transferów i kosztów pierwszej drużyny. Przy jego budżecie nietrafiony transfer, zły trener albo szybki wzrost płac nie znikają w większej skali, lecz stają się jeszcze droższymi błędami. FC Kopenhaga i Olympiakos pokazują, jak szybko kończy się komfort krajowego lidera. Duńczycy po latach gry w Europie wypadli z grupy mistrzowskiej i dopiero po barażach zapewnili sobie eliminacje najmniej dochodowej Ligi Konferencji. Z kolei Olympiakos po trzech mistrzostwach z rzędu stracił ligową przewagę – najpierw na rzecz AEK, a potem PAOK-u.

Kolejny etap Lecha przypomina wejście w wyższe partie góry. Mistrzostwa, pełny stadion i budżet powyżej 200 mln zł oznaczają, że klub rozbił już obóz wysoko, ponad większością Ekstraklasy. Teraz zaczyna się trudniejszy odcinek: regularna Europa, droższa kadra, większa presja płacowa i mniejszy margines błędu. Liga Konferencji powinna być dla Lecha miejscem aklimatyzacji, a Liga Europy – kolejnym atakiem wyżej w perspektywie trzech-czterech sezonów. Akademia i transfery muszą amortyzować koszt pierwszej drużyny. Każdy kolejny metr w górę kosztuje więcej: nietrafiony napastnik, zły trener albo przepłacony kontrakt bolą mocniej niż przy mniejszym budżecie. W Polsce Lech wygląda jak klub, który odjeżdża lidze. W Europie nadal zbiera tlen do wejścia na poziom, na którym Braga, Slavia czy Szachtar funkcjonują od lat.

Drugim testem jest stadion. Przy średniej około 30 tys. widzów Lech zbliża się do granicy malejących przychodów krańcowych. Wzrost z 30 do 32 tys. będzie trudniejszy niż wcześniejsze dojście do aktualnego poziomu. Trzeba więc kłaść mocniejszy nacisk na segmenty premium, merchandising, gastronomię, hospitality i całoroczne wykorzystanie obiektu. Stadion Poznań pomoże tylko wtedy, gdy będzie zarabiał także poza meczami pierwszej drużyny i będzie sprzedawał naming rights.

Rozstawienie do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów daje Lechowi najlepszą pozycję startową w walce o Champions League. Awans podniósłby wpływy UEFA, wartość meczów przy Bułgarskiej i siłę negocjacyjną wobec sponsorów. Najbliższy sezon pokaże jednak, czy dodatkowe pieniądze realnie podniosą poziom sportowy, czy przede wszystkim przesuną klub na wyższy próg kosztów. To drugie oznaczałoby droższe kontrakty, większą amortyzację transferów i zobowiązania, które w słabszym sezonie mogą ciążyć.