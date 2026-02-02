Kategoria artykułu: Biznes
Rekordowo dużo firm prosi rząd o granty na inwestycje. Tymczasem program przestał działać
16 inwestorów – w tym H&M, Pilkington i Cisco – podpisało w ubiegłym roku umowy na rządowe granty, a Polska Agencja Inwestycji i Handlu rekomendowała aż 63 projekty. Od początku roku Polska nie oferuje jednak wsparcia dla nowych inwestycji.
02.02.2026, 04:15
Ubiegły rok był niezły pod względem inwestycji. W specjalnych strefach ekonomicznych firmy zapowiedziały ponad 600 projektów za ponad 21 mld zł, Polska Agencja Inwestycji i Handlu ściągnęła 64 projekty, w których firmy obiecały 16,8 mld zł nakładów i 6,6 tys. miejsc pracy, a umowy na granty podpisało 16 inwestorów. Fot. Adobe, Freepick
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie firmy otrzymają granty z rządowego programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki.
- Jak duże jest zainteresowanie programem i dlaczego przedsiębiorcy obecnie nie mogą ubiegać się o wsparcie.
- Co wiadomo o nowym programie.