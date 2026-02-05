Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Przełom Sezon 1 Odc. 7
Religia i duchowość. Jak adaptują się do cyfrowego świata?
Medytacje wspomagane AI, msze w Roblox, aplikacje do modlitwy, a nawet spowiedź na zoomie to już standard. Co dalej? Gdzie naszą duchowość i religijność zaprowadzą nowe technologie? Jakie są tu szanse i zagrożenia?
05.02.2026, 10:05
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy internet jest dziś przestrzenią duchową, czy narzędziem do mówienia o duchowości i religii.
- Czy duchowość bez wspólnoty i fizycznego rytuału to jeszcze duchowość. Czy aplikacja może zastąpić mistrza duchowego, mitycznego pasterza.
- Czy są obszary duchowości, których nie powinno się przenosić do świata cyfrowego.