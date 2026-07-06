Kategoria artykułu: Biznes
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Rewolucja na żywioł. O ukrytych kosztach i przewagach AI
Sztuczna inteligencja miała być prostym narzędziem – automatyzuje zadania, podnosi produktywność, wspiera pracę ludzi. Rzeczywistość okazuje się bardziej skomplikowana: koszty energii rosną, a przewidywalność, która pozwalała na długofalowe planowanie się kruszy.
06.07.2026, 07:01
Uczestnicy panelu na scenie podczas ABSL Summit 2026. Fot. Materiały organizatora
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co bagatelizuje się w prognozach analitycznych dotyczących AI.
- Jakich pięć lekcji dla biznesu można wynieść z poprzednich rewolucji.
- Z jakiego powodu odpowiedź na wyzwania przyszłości leży w nauce empatii i adaptacji.