Ronaldo mówi „dość”, ale zakopuje topór wojenny. Kulisy konfliktu w saudyjskiej lidze
Cristiano Ronaldo zbojkotował trzy mecze Al-Nassr, sygnalizując głębszy problem w saudyjskiej piłce. Portugalczyk uważa, że faworyzowany jest Al-Hilal, a wspólny właściciel klubów – Public Investment Fund – nie zachowuje równego dystansu. W tle są setki milionów euro różnicy w transferach i wpływ nieformalnych decydentów.
24.02.2026, 04:45
Cristiano Ronaldo po zdobyciu bramki w meczu Saudi Pro League celebruje gola z Sadio Mané, jedną z gwiazd Al-Nassr Fot. Abdullah Ahmed/ Stringer/ Getty Images Europe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Cristiano Ronaldo zbojkotował trzy mecze swojego klubu – Al-Nassr.
- Jak duże są dysproporcje w wydatkach między Al-Nassr a Al-Hilal, dwoma czołowymi klubami z Arabii Saudyjskiej finansowanymi przez państwowy podmiot.
- Kto pełni rolę „szarej eminencji” w przypadku Al-Hilal.