Kategorie artykułu: Newsy Świat
Rosja w obliczu demograficznego załamania. Tak źle nie było od dwudziestu lat
Jak zauważył rosyjski dziennik „Wiedomosti”, powołując się na niepublikowane oficjalnie dane Rosstatu, na koniec 2025 r. współczynnik dzietności (TFR) w Rosji wyniósł 1,374 w porównaniu z 1,4 odnotowanym na koniec 2024 r. To dziesiąty rok z rzędu spadku i najniższy wynik od 2006 r. Spadki są notowane mimo wysiłków putinowskiej administracji, aby Rosjanki rodziły jak najwięcej dzieci i wbrew twierdzeniom oficjalnej propagandy.
27.01.2026, 17:10
Gdy propaganda mówi o wielkiej Rosji, populacja Rosjan maleje. Na zdjęciu dzieci z Młodej Armii. Fot. Artem Priakhin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda obecna sytuacja demograficzna Rosji i jak zmienia się współczynnik dzietności.
- Dlaczego rosyjska demografia stanowi problem strategiczny dla Kremla.
- Jakie działania podejmuje rosyjskie państwo, by zatrzymać spadek liczby urodzeń.