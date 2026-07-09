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Rosja wraca do siatkówki rok przed MŚ w Polsce. Świderski: Jeszcze dwa tygodnie temu nas uspokajano...
Władze światowej siatkówki szybko zareagowały na decyzję MKOL o przywróceniu Rosji do olimpijskiego sportu. Szybko oraz, jak mówi nam prezes PZPS Sebastian Świderski, bez konsultacji. I jeszcze z animuszem – Rosja od razu wskoczyła na podium światowego rankingu.
Sebastian Świderski jest prezesem PZPS od 2021 r. Mocno krytykuje powrót Rosji do światowej siatkówki. Fot. Piotr Kowala/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski uzasadnia decyzję o dopuszczeniu Rosjan do międzynarodowych rozgrywek.
- Dlaczego Polacy są wyjątkowo przejęci i zaskoczeni decyzją MKOL.
- Jak wygląda czołówka światowego rankingu męskich reprezentacji siatkarskich.