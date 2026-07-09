Rosja wraca do siatkówki rok przed MŚ w Polsce. Świderski: Jeszcze dwa tygodnie temu nas uspokajano...

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) we wtorek ogłosił, że tymczasowo „odwiesza” rosyjski sport w ramach swoich struktur. Zniósł ze swojej strony przeszkodę, która blokowała rosyjskim sportowcom walkę o udział w igrzyskach olimpijskich.

Komisja prawna MKOL uznała – i to jest powód „odwieszenia” – że Rosyjski Komitet Olimpijski nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy – i nie prowadzi tam żadnej działalności.

Siatkówka wyskakuje przed szereg

Gdy MKOL ogłosił, że ze swojej strony znosi blokowanie Rosjan, światowe władze poszczególnych sportów nie zareagowały tak samo. Światowa Federacja Lekkoatletyczna podtrzymała decyzję o zawieszeniu Rosjan, FIFA i UEFA także jeszcze nie otwierają ramion przed piłkarskimi reprezentacjami Rosji. Według dziennika „The Guardian” UEFA, czyli federacja europejska, ma odpowiedzieć zdecydowanie negatywnie.

Bardzo szybko natomiast, bo już w środę, Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) przywróciła Rosję do swojego sportu. W Polsce odbiło się to szczególnym echem, ponieważ to w naszym kraju we wrześniu przyszłego roku odbędą się mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn.

– Jest to bardzo zdumiewająca decyzja FIVB, a dla nas bardzo problematyczna. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, by reprezentacja Rosji grała w naszej hali z Ukrainą – nie jestem w stanie zapewnić ochrony. Nie wiem, czy FIVB zdaje sobie z tego sprawę – mówi nam Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Rosja wraca, Polacy zaskoczeni

Zarówno PZPS, jak i Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowują specjalne pisma do władz światowej siatkówki.

– Chcemy zapytać, jak w praktyce wyobrażają sobie taki powrót Rosji? Przypomnę też, że już za kilka tygodni, bo w połowie sierpnia, w Starych Jabłonkach odbędą się mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Czy Rosjanie będą mogli zagrać? – zastanawia się Sebastian Świderski.

Jest zaskoczony samą decyzją oraz tempem, w jakim została podjęta.

– Dwa tygodnie temu, gdy rozpoczynały się w Gliwicach mecze Ligi Narodów, w naszym Ministerstwie Sportu i Turystyki był przedstawiciel siatkarskich światowych władz. Organizujemy mistrzostwa, takie rozmowy są normalne. O potencjalnym powrocie Rosjan do siatkówki mówił w tonie uspokajającym. Że raczej szybko to nie nastąpi itd. Tymczasem FIVB zareagowało błyskawicznie po decyzji MKOL… – opowiada Sebastian Świderski.

Stanowczo potępiam decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.



Konsekwenie stoimy na stanowisku, że rosyjska agresja na Ukrainę wymaga zachowania szczególnej odpowiedzialności również w obszarze sportu… — Ministerstwo Sportu i Turystyki (@SPORT_GOV_PL) July 7, 2026

Szef polskiej siatkówki podkreśla, że zawsze w czasie podejmowania doniosłych decyzji FIVB przeprowadza konsultacje, a tym razem niczego takiego nie było.

– To bardzo zaskakujące. A przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że przecież za naszą wschodnią granicą nic się nie zmieniło, wojna nadal trwa. Rosja, może w ramach celebrowania swojego powrotu, dziś w nocy (ze środy na czwartek) bardzo mocno zbombardowała Ukrainę. Ludzi, którzy podjęli decyzję o powrocie Rosji do sportu, zaprosiłbym chętnie na Ukrainę, by zobaczyli, jak wygląda sytuacja – mówi Sebastian Świderski.

Powrót Rosji na podium rankingu

FIVB przywróciła Rosję do świata siatkówki nie tylko szybko, lecz także efektownie. Męska reprezentacja Rosji, która przez ostatnie lata nie mogła występować w turniejach, odzyskała punkty rankingowe i wskoczyła od razu na trzecie miejsce na światowej liście.

– To jest kompromitujące… Nie grali przez lata, a są już na trzecim miejscu. I niewiele brakowało, a byliby na pierwszym! Stratę do nas [1. miejsce – red.] i do Włochów mają bardzo niewielką. Mogą nas wyprzedzić, jeśli przegramy najbliższe mecze… – kończy Sebastian Świderski.