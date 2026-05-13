Jak miasto bez porządnej hali podbiło polską siatkówkę

To był rewanż za ubiegłoroczne finały. W 2025 r. Bogdanka Luk Lublin wygrała z Aluron CMC Wartą Zawiercie w czterech meczach. Tym razem bój o złoto był jeszcze bardziej zacięty – po czterech starciach obie ekipy miały na koncie po dwa zwycięstwa.

Decydujący mecz zaczął się dla drużyny z Zawiercia bardzo kiepsko, pierwszego seta przegrała do 15… Niejeden kibic Warty mógł pomyśleć: „to trzeci raz z rzędu będziemy wicemistrzami?”. Skończyło się jednak zwycięstwem, sprawdziło się znane polskie powiedzenie. Kto z Zawiercia przyjechał do Sosnowca, mógł w niedzielę skoczyć na trybunach do góry.

Zawiercie świętuje w Sosnowcu

Tak, siatkarze Warty mecze „u siebie” rozgrywali w Sosnowcu, gdyż w swoim mieście mają do dyspozycji jedynie małą halę Ośrodka Sportu i Rekreacji (grają tam w sezonie regularnym). W fazie play-off kibice musieli pokonywać ok. 40 km, by dopingować swoich mistrzów. W Zawierciu, mieście z liczbą mieszkańców nieznacznie przekraczającą 40 tys., porządna hala ma powstać dopiero pod koniec dekady.

Warta Zawiercie w finale polskiej ligi pokonała mistrzów sprzed roku, Bogdankę Luk Lublin. Fot. Art Service/PAP

Pierwszy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów Warta Zawiercie także rozegra w Sosnowcu – rywalem będzie turecki klub Ziraat Bankasi. Jeśli w tej rywalizacji okaże się lepsza, w finale może znów mieć szansę na rewanż – rok temu przegrała z włoską Perugią, która w obecnej edycji LM mierzy się w półfinale z PGE Projektem Warszawa.

– Przed nami duże wyzwanie sportowe i organizacyjne. Dlatego w tym tygodniu w klubie obowiązuje tonowanie radości. Co oczywiście nie jest łatwe. To dla nas pierwsze mistrzostwo kraju, a ponadto wywalczone nie tylko po pasjonującym finale, ale też po bardzo zaciętych meczach we wcześniejszej fazie play-off – mówi Kryspin Baran, urodzony w Zawierciu prezes Warty i twórca firmy Aluron.

Zawiercie wchodzi drzwiami i oknami

Kryspin Baran reaktywował klub w 2011 r., będąc już uznanym przedsiębiorcą. W 2017 r. Warta awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej, z czasem stała się czołowym klubem. Również pod względem wielkości budżetu.

– Firmę Aluron założyłem ze wspólnikiem w 2002 r., gdy zdobyliśmy już pewną pozycję na rynku, to zacząłem myśleć o siatkówce. Od najmłodszych lat to był dla mnie sport numer jeden. Występowałem w reprezentacjach szkoły, również w liceum, niemniej do zawodowej siatkówki nie miałem odpowiednich warunków fizycznych i chyba talentu – mówi Kryspin Baran.

Po liceum wybrał studia w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, po nich zatrudnił się w firmie działającej w branży okiennej.

– To był zagraniczny koncern, który dostarczał profile tworzywowe do uszczelniania okien. Zakładając własną firmę, pozostałem przy oknach i z czasem zacząłem zajmować się coraz bardziej skomplikowanymi sprawami – mówi Kryspin Baran.

Nie jest łatwo wyjaśnić osobom spoza branży, czym zajmuje się firma Aluron. Przeciętny człowiek, widząc okno, widzi szyby i ramy. Na stronie internetowej firmy Kryspina Barana czytamy m.in.: „[W Aluronie – red.] projektujemy i produkujemy systemy aluminiowe klasy premium dla stolarek okiennych i drzwiowych”. Co to oznacza?

– W bardzo dużym uproszczeniu rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że chodzi o to, w jaki sposób szyby łączą się z ramą okna. Ale najlepiej opisać naszą działalność w inny sposób. Jesteśmy dostarczycielem know-how w kategoriach branży okiennej. Diagnozujemy potrzeby rynkowe, również te wynikające ze zmian w prawie budowlanym. Wymyślamy rozwiązania systemów okiennych, drzwiowych, fasadowych. Bo chociaż widzimy okno jako stosunkowo prosty wyrób, to jego warianty i systemy produkcji są skomplikowane. Jeden taki system to setki stron katalogów technicznych. Aluron przez 25 lat wytworzył kilkadziesiąt takich systemów. Certyfikujemy je, patentujemy, uzyskujemy dopuszczenia i wprowadzamy taką technologię do specjalnego oprogramowania. Tak konstruowane są następnie okna – wyjaśnia Kryspin Baran.

„Zaczynaliśmy od zera i trzech pracowników”

Aluron zatem dostarcza know-how – także w kontekstach termicznym i akustycznym – które następnie wykorzystują producenci okien czy drzwi.

– Kto inny wymyśla technologię, a kto inny tnie i składa okna. Stąd też bierze się nasza duma – często słyszymy, że Polska jest „montownią” firm z Europy Zachodniej, tymczasem tutaj sytuacja jest odwrotna. To my dostarczamy know-how firmom z Niemiec, Belgii czy Wielkiej Brytanii, i one u siebie budują okna. Zaczynaliśmy od zera, od wynajmowanej hali i od trzech pracowników znalezionych w ogłoszeniach. Teraz mamy ich ok. 600 – mówi Kryspin Baran.

Amerykańska pomoc

Gdy Kryspin Baran rozkręcał swój biznes, Warty Zawiercie nie było na siatkarskiej mapie Polski, jednak w mieście cały czas pielęgnowano tradycję tego sportu.

– Klub upadał i powstawał. Wszystko zaczęło się w latach 60., gdy w jednym z liceów pan Marian Bartolewski stworzył świetną drużynę juniorów. Do dziś jego nazwisko jest pamiętane w mieście. Nasi juniorzy zdobyli dwa razy z rzędu mistrzostwo Polski, na tej bazie utworzono drużynę. Pamiętam, jak żyłem meczami Warty w latach 90., mimo że graliśmy na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej – wspomina Kryspin Baran.

Kryspin Baran i Michał Winiarski, trener drużyny i były kapitan reprezentacji Polski (mistrz świata z 2014 r.).

Fot. Zbigniew Meissner/PAP

Reaktywacja klubu nastąpiła w 2011 r., sześć lat później Zawiercie awansowało do PlusLigi. Na początku klub był znany z tego, że z budżetu wyciska maksimum, stawiając na niebanalne transfery.

– Znana jest historia Kamila Semeniuka, późniejszego reprezentanta Polski, dziś gracza Perugii, może naszego przyszłego rywala w Lidze Mistrzów. To ja wypatrzyłem Kamila, gdy w Kędzierzynie-Koźlu grał w drugim zespole. U nas rozbłysnął. Takich historii było sporo, niemniej z czasem oczywiście musieliśmy zmienić strategię działania, chcąc myśleć o największych triumfach. Przerysowując: nie można wygrać ligi, mając w zespole samych 18-latków – mówi Kryspin Baran.

Budżet Warty z czasem stawał się coraz większy. Oprócz firmy Aluron sporo dokłada także CMC Poland. To huta stali należąca do amerykańskiego giganta Commercial Metals AG, który w 2003 r. przejął Hutę Zawiercie. Sponsorem tytularnym klubu firma CMC Poland została w 2019 r.

Morał bajki o Zawierciu

– Pomaga również miasto, pomagają mniejsi partnerzy. Od początku wychodziłem z założenia, że odpowiedzialność za kondycję klubu nie może spoczywać tylko na jednym podmiocie. Zbudowaliśmy szerokie fundamenty, więc nawet jeśli komuś zacznie powodzić się nieco gorzej na rynku, klub nadal będzie nieźle funkcjonował – mówi Kryspin Baran.

O tym, jak ważne jest takie podejście, przekonaliśmy się w polskiej siatkówce kilka tygodni temu. Potężna wcześniej drużyna Jastrzębskiego Węgla wypada z ligi ze względu na problemy finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

– W Zawierciu przechodziliśmy przez podobne sytuacje w latach 90. Na razie, odpukać, nic nie wskazuje na powtórkę. Gdy myślę o tym, jak daleko zaszliśmy, to przychodzi mi na myśl następujący wniosek, może pożyteczny. Warto inwestować w szkolenie sportowe młodzieży mimo że zawodowymi sportowcami zostanie tylko jakiś promil spośród nich. Ale reszta może wrócić w innej roli. Pasja zostaje – kończy Kryspin Baran.