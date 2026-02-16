Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rośnie eksport do Azji. Polskie firmy stoją przed szansą
Zmiany geopolityczne i dywersyfikacja rynków zbytu sprawiają, że Azja zyskuje na znaczeniu w strukturze polskiego eksportu. Największe sukcesy odnoszą branże przemysłowe i spożywcze, ale potencjał jest znacznie większy. Jak firmy i administracja powinny wykorzystać tę szansę i jakie są wyzwania?
16.02.2026, 04:15
Eksport do niektórych krajów Azji rośnie w tempie kilkudziesięciu procent rocznie. Dalekowschodnie rynki zbytu nie zastąpią Europy, ale mogą powiększyć bezpieczeństwo gospodarcze Polski. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak geopolityka przekształca polski eksport i dlaczego kraje azjatyckie stają się coraz ważniejszymi partnerami polskich firm.
- Które polskie branże odnoszą największe sukcesy w Azji i jakie produkty cieszą się tam rosnącym zainteresowaniem konsumentów.
- Jakie kroki powinny podjąć firmy i administracja, aby skutecznie zwiększyć obecność na dalekowschodnich rynkach.